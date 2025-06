BURKINA-KOURWEOGO-DIRECTION-SPORTS-LOISIRS-PASSATION

Kourweogo/Sport et loisirs : Tiga Kalmogo s’engage à relever les défis qui se présenteront à lui

Boussé, 4 juin 2025 (AIB)- Le nouveau directeur provincial en charge du Sport et des loisirs du Kourweogo, le professeur certifié d’éducation civique et sportive, Tiga Kalmogo, s’est engagé, le mardi 3 juin 2025 à Boussé, à relever les défis qui se présenteront à lui, lors de son installation par le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo.

Nommé en conseil des ministres du 14 mai 2025, le professeur certifié d’éducation civique et sportive, Tiga Kalmogo, a été installé, le mardi 3 juin 2025 à Boussé, dans ses fonctions de directeur provincial en charge du Sport et des loisirs du Kourweogo.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’acteurs du monde sportif et des loisirs de la province.

«Je mesure toute l’ampleur de la mission qui m’est confié et je m’engage à ne ménager aucun effort afin d’être à la hauteur des défis qui m’attendent », a déclaré M. Kalmogo.

Il a remercié sa hiérarchie pour la confiance renouvelée en sa personne et a sollicité l’accompagnement et le soutien de l’ensemble des acteurs et des personnes ressources pour la réussite de sa mission.

Le directeur provincial en charge du Sport et des loisirs du Kourweogo, a rassuré les promoteurs d’évènements sportifs ou de loisirs, de sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives pouvant contribuer à la promotion et au développement du sport et des loisirs dans la province.

Son prédécesseur, Mathieu L. Ouédraogo, a passé plus d’une dizaine d’année à Boussé.

Il a indiqué passer le flambeau à son successeur M. Kalmogo, avec la satisfaction d’un agent public de l’Etat ayant apporté sa part de contribution à l’essor du secteur des sports et des loisirs dans la province.

Citant quelques acquis durant son séjour, M. Ouédraogo, a relevé le suivi de la réalisation d’infrastructures sportives dont la construction du stade omnisports de Boussé, la structuration des clubs locaux de sports et de loisirs, la sécurisation foncière des espaces réservés au sport dans les différentes communes.

A travers une remise d’attestation de reconnaissance, le directeur sorti a traduit sa gratitude aux autorités administratives, aux dirigeants de clubs et d’associations privées pour leurs engagements et leur abnégation au travail qui ont porté la province a des titres régionaux, nationaux et internationaux mais aussi de remporter plusieurs lauriers lors de compétions scolaires et parascolaires.

Mathieu L. Ouédraogo, a réitéré ses salutations à l’endroit de ses collaborateurs successifs grâce à qui ses résultats ont pu être atteints.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a salué le mérite de M. Ouédraogo pour les sacrifices consentis.

Il a invité M. Kalmogo à renforcer la dynamique afin que le sport et les loisirs puissent jouer pleinement leurs rôles de facteur d’épanouissement de la jeunesse et de levier de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

DB/hb/yo