Kourwéogo : Le nouveau directeur provincial s’engage à contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes

Boussé, le 9 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Sawadogo, a installé, le lundi 9 juin 2025 à Boussé, le conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, Sayouba Paouélguédé Ouédraogo, dans ses fonctions de directeur provincial en charge de la Jeunesse du Kourwéogo. Il s’est engagé à contribuer activement à répondre aux besoins en insertion professionnelle des jeunes.

Nommé en conseil des ministres du 14 mai 2025, le conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, Sayouba Paouélguédé Ouédraogo, a été installé, le lundi 9 juin 2025 à Boussé, comme directeur provincial en charge de la Jeunesse du Kourwéogo.

Son installation a connu la présence des autorités administratives régionales ainsi que des représentants d’associations de jeunesse.

M. Ouédraogo a placé son mandat sous le signe de l’engagement, de la loyauté, de la détermination et de l’abnégation, au service du bien-être de la jeunesse du Kourwéogo.

Il s’est engagé à contribuer activement à répondre aux besoins en information, en formation et en insertion professionnelle de cette frange importante de la population.

Le directeur provincial en charge de la Jeunesse a exprimé sa profonde gratitude aux autorités de son ministère pour la confiance placée en lui.

Evoquant le contexte de sa prise de fonction, Sayouba Paouélguédé Ouédraogo, a rappelé que la jeunesse burkinabè, qui constitue plus de la moitié de la population, est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment en matière de formation, d’accès à l’emploi et au financement.

S’adressant à ses collègues, partenaires et collaborateurs, le nouveau directeur provincial, a affirmé sa disponibilité à instaurer un climat de travail propice à une collaboration efficace.

M. Ouédraogoa invité l’ensemble des acteurs à s’engager dans une dynamique nouvelle, fondée sur la culture du résultat et le travail bien fait.

Il a également témoigné sa reconnaissance à son prédécesseur, Saïdou Bruno Ouédraogo, pour le travail accompli à la tête de la direction provinciale durant son mandat, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Les leaders religieux et coutumiers, les collaborateurs, ainsi que les représentants des organisations de jeunesse, de femmes, de la société civile et du secteur de l’économie informelle, ont rendu hommage à Saïdou Bruno Ouédraogo.

Ils lui ont exprimé leur gratitude pour son sens de l’écoute, ses conseils et l’accompagnement technique apporté aux structures de jeunesse dans leurs démarches administratives.

Dans son discours d’au revoir, le directeur provincial sorti Saïdou Bruno Ouédraogo, a déclaré qu’il quittait ses fonctions avec émotion et une profonde reconnaissance.

En poste depuis le 25 juillet 2017, il a dressé un bilan positif de ses années de service.

Malgré la modestie des moyens humains, matériels et financiers, il a souligné que les objectifs ont été atteints grâce à l’engagement de son équipe, au soutien de plusieurs partenaires et à la forte synergie entre la jeunesse et sa direction.

Saïdou Bruno Ouédraogo, a également évoqué le défi majeur qu’a représenté l’amélioration des conditions de travail du personnel, aujourd’hui jugées acceptables depuis près de cinq ans.

Il a affirmé avoir accompli sa mission avec conscience, tout en mesurant l’ampleur des attentes de la jeunesse, tant en milieu urbain que rural, malgré les efforts déjà fournis par l’Etat et ses partenaires.

