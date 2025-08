BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-FOOTBALL-FEMININ

Kourittenga/Sport : Une soixantaine de jeunes filles initiées en football féminin

Koupéla, 02 août 2025 (AIB)-La 1ère édition du camp vacances football féminin dénommé « Femi-Foot », a clôt ses activités, le samedi 02 août 2025, au lycée municipal de Koupéla. Une soixantaine de jeunes filles passionnées de football ont été formées et encadrées lors de ce camp. C’était en présence des autorités de la province.

Ce sont au total, plus d’une soixantaine de jeunes filles dont l’âge est compris entre 03 à 20 ans, qui ont pris part à cette 1ère édition du camp vacances Football Féminin, dénommé « Fémi-Foot », à Koupéla, dont la clôture a eu lieu le samedi 02 août 2025, au lycée municipal de Koupéla.

Pour le promoteur du camp vacances football féminin, Hervé Balma, l’objectif de ce camp, c’est de pouvoir déceler des talents pour la mise en place d’une équipe de football féminine au Kourittenga.

Il a par ailleurs demandé le concours des parents pour les inscriptions des enfants.

«Cette formation du camp vacances en football, m’a permis d’apprendre bien de chose dans cette discipline et m’a fait aimer le football que je n’aimais même pas entendre parler. Nous remercions le promoteur pour cette belle initiative qui y va de notre formation», a confié Audrey Silga, une des filles bénéficiaires.

La co-marraine de cette 1ère édition du « fémi-foot », Alphonsine Ouédraogo/Belemsobgo, a indiqué que c’est une première fois que le football féminin se voit d’être valorisé dans la province.

« Nous encourageons les organisateurs à ne jamais baisser les bras et nous leurs réaffirmons notre disponibilité à accompagner l’initiative», a-t-elle ajouté.

Pour le directeur provincial du Sport et des loisirs du Kourittenga, Alphonse Kayaba Zoungrana, cette initiative va sans doute contribuer à former des cadres en football féminin dans la province et garantir l’épanouissement des enfants.

« Je leur rassure de mon accompagnement, techniquement afin que cette activité soit beaucoup plus visible», a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo