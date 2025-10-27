BURKINA-VISITE-COMMENTEE-CHAMP-MODELE-AGROECOLOGIQUE

Kourittenga/Promotion agroécologie : Les hommes de média outillés sur les pratiques agroécologiques et leurs impacts

Koupéla, 24 oct. 2025 (AIB)-L’Association nourrir sans détruire (ANSD), dans son élan de sensibilisation et d’information sur les pratiques agroécologiques mises en œuvre sur le terrain, a effectué, le vendredi 24 octobre 2025, avec des hommes de média, une visite commentée sur les champs modèles agroécologiques dans les communes de Tibga et de Gounghin.

La visite commentée sur les champs modèles agroécologiques dans les communes de Tibga et de Gounghin avec les hommes de média, initiée par l’Association nourrir sans détruire (ANSD), le vendredi 24 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre de ses actions de promotion de l’agroécologie comme alternative durable aux systèmes agricoles intensifs.

La vision de l’ANSD, est de démontrer qu’il est possible de produire sans détruire les sols, sans appauvrir la biodiversité et sans dépendre des intrants chimiques.

Pour la vulgarisation des pratiques agroécologiques, une des fermes agroécologiques de 20 ha, a été aménagée dans le village de Modré, dans la commune de Tibga, qui sert d’un point de référence pour les pratiques agroécologiques locales et d’un espace de démonstration où plus de 200 producteurs passent chaque année pour des sessions d’apprentissage.

Il est également été constaté qu’un plus grand nombre de producteurs ont bénéficié des formations sur les pratiques agroécologiques partout dans les zones d’interventions de l’ANSD, en qualité de producteurs formateurs relais.

Lors de cette visite commentée sur les champs modèles, des pratiques appliquées sur le terrain ont été constatées, à savoir l’utilisation de composts locaux, la gestion écologique de l’eau, la production des bio fertilisants, l’introduction et la protection d’espèces d’arbres utiles et bien d’autres.

Le producteur à BONESSIN dans la commune de Gounghin, Emmanuel Tougma, a indiqué que grâce à la formation qu’il a bénéficié de l’ANSD il arrive à combiner différentes cultures vivrières et maraichères qui donnent très bien.

« Avec mon bassin de captage d’eau, j’arrive à améliorer l’humidité de mes sols et de soutenir mes cultures en périodes sèches. J’introduis aussi des espèces forestières fruitiers dans mes champs tout en protégeant les arbres qui poussent naturellement de sorte à recréer un paysage agroforestier dans mon milieu », a-t-il témoigné.

M. Tougma, a par ailleurs lancé une invite à l’ensemble des populations à adopter les pratiques agroécologiques afin de redonner vie aux sols et produire durablement pour le bonheur de tous.

Le secrétaire exécutif de l’ANSD, Ali Dianou, a exprimé sa satisfaction, qui pour lui, cette visite était de permettre aux hommes et femmes de média de s’approprier des concepts sur les pratiques agroécologiques appliquées qu’ils ont dû constater sur le terrain et de mieux accompagner l’association dans ses actions.

« Nous avons plus de 2000 producteurs qui nous accompagne et grâce aux pratiques agroécologiques, nous avons pu récupérer plus de 500 hectares de terre », a-t-il ajouté.

Les hommes et femmes de média, acteurs concernés directs de cette visite commentée initiée par l’ANSD, ont salué l’initiative tout en encourageant l’association dans son élan de promotion des pratiques agroécologiques à travers des techniques simples et surtout adaptées au contexte local.

