Burkina-Kourittenga-Marathon-Paix

Kourittenga/Marathon de la paix : Le top de départ marquée par une course des personnes vivant avec un handicap

Koupéla, 28 nov. 2025 (AIB)-La 4e édition du Marathon de la Paix, a débuté, ce vendredi 28 novembre 2025 à Koupéla par la course des personnes vivant avec un handicap.

27 personnes vivant avec un handicap dont 10 femmes et 17 hommes, ont prid part à la course qui a marqué l’ouverture officielle de la première journée du marathon de la Paix à Koupéla.

Sur 5 km de distance parcouru, Samadou Koudougou, a été le premier à franchir la ligne d’arrivée du côté des hommes et Marie Régina Kaboré, a remporté la course du côté des femmes.

Les deux vainqueurs sont repartis chacun, avec une somme de 100 000 FCFA, en plus d’une moto.

Cette première journée du marathon de la Paix, a aussi donné lieu à l’inauguration par les autorités, d’un château d’eau à Kabèga, dans la commune rurale de Gounghin, au profit des femmes de ce village.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO