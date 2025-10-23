BURKINA-KOURITTENGA-KOUPELA-ITIE-SENSIBILISATION

Kourittenga : L’ITIE-BF lance une campagne de sensibilisation sur la transparence dans le secteur extractif

Koupéla, 22 oct. 2025 (AIB) – Le secrétariat permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE-BF) a lancé, ce mercredi 22 octobre 2025 à Koupéla, une campagne de sensibilisation sur l’évaluation de la contribution des acteurs à la transparence dans le secteur extractif. La rencontre s’est tenue sous la présidence du 2ᵉ vice-président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, Christophe Yaméogo.

L’objectif de cette campagne lancée le mercredi 22 octobre 2025 à Koupéla, est d’informer les populations des collectivités territoriales sur le processus d’évaluation prévu en 2026, afin de favoriser une large adhésion et une meilleure compréhension du rôle de chacun dans la transparence du secteur extractif.

Cette activité a permis, de façon spécifique, de présenter les critères d’évaluation, la méthode de notation des acteurs, les modalités de collecte des données, les acteurs concernés par l’évaluation ainsi que le guide d’évaluation destiné au grand public.

« L’évaluation est prévue pour 2026. Pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions, il est essentiel que les populations soient informées à l’avance, d’où la tenue de cette rencontre », a expliqué le chargé d’étude au secrétariat permanent de l’ITIE-BF, Boureima Diallo.

Il a également précisé que les critères d’évaluation porteront notamment sur la production d’informations, le suivi et le contrôle, la lutte contre la corruption, l’accessibilité et la diffusion de l’information.

« Un cinquième critère permettra au public d’évaluer directement les acteurs du secteur extractif à travers des questionnaires ciblant divers profils : chercheurs, parlementaires, collectivités territoriales, organisations de la société civile entre autres », a dit M. Diallo.

Il a ajouté que la commune de Koupéla n’est pas une commune minière, mais elle est proche de Zabré, qui en est une.

De plus, a poursuivi le chargé d’étude, la région abrite un site minier, étant donné que l’évaluation est nationale et qu’il est important d’impliquer également les grandes communes urbaines.

« Nous avons apprécié la participation des acteurs locaux et avons pu partager nos outils d’information, notamment le guide grand public », a soutenu Boureima Diallo.

Cette rencontre a mobilisé plusieurs catégories d’acteurs : autorités administratives locales, représentants des services déconcentrés de l’État, leaders coutumiers et religieux, organisations de la société civile ainsi que des journalistes.

La Médecin-chef du Centre médical urbain de Koupéla, Dr Leïla Traoré/Barry, a salué l’initiative « car elle nous éclaire sur l’extraction minière en lien avec la transparence ».

Pour elle, cela est bénéfique pour la population, qui vit au contact direct des sites et qui doit savoir comment se déroule l’exploitation, ce qu’elle rapporte et pouvoir y contribuer.

« Tout le monde ne connaissait pas l’ITIE-BF, donc c’est une belle occasion d’en apprendre plus », a confié Dr Traoré.

De son côté, le 2ᵉ vice-président de la délégation spéciale de la commune de Koupéla, Christophe Yaméogo, a souligné l’importance de telles rencontres pour renforcer la redevabilité dans le secteur extractif.

« Cette séance permettra à la population de devenir des relais dans tous les secteurs pour accompagner une gestion plus transparente des ressources minières. Même si nous n’avons pas encore de site moderne ici, cette campagne peut éveiller les consciences et inciter à des projets structurants pour renforcer les capacités économiques de la commune, voire du pays », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

