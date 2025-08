BURKINA-KOURITTENGA-CONFERENCE-REVOLUTION-PROGRESSISTE-POPULAIRE

Kourittenga : Le Haut-commissaire appelle la jeunesse à un sursaut moral

Koupéla, 04 août 2025 (AIB)- La direction provinciale de la Jeunesse et de l’emploi du Kourittenga, a animé, ce lundi 04 août 2025, une conférence avec la jeunesse, sur la Révolution progressiste populaire (RPP), à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, qui a appelé les jeunes à un sursaut moral.

Les autorités provinciales du Kourittenga, avec à leur tête, le Haut-commissaire, Moctar Ilboudo, ont échangé, ce lundi 04 août 2025, avec les jeunes, les organisations de la société civile et l’ensemble des acteurs au développement, sur la vision de la Révolution Progressiste Populaire(RPP), proclamée le 1er avril 2025, par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

A en croire, le Haut-commissaire Ilboudo, ce cadre va sans doute contribuer au renforcement du dialogue et de la participation des jeunes aux actions et initiatives de développement.

Le premier responsable de la province, a, appelé l’ensemble des acteurs au développement et surtout la jeunesse à un sursaut moral, à opérer un changement radical de mentalité.

Moctar Ilboudo, a par ailleurs, invité la jeunesse à jouer pleinement son rôle afin d’assurer l’appropriation de cette idéologie par l’ensemble de la population.

La jeunesse a rassuré de son adhésion et de son engagement ferme à contribuer et à accompagner les actions et les initiatives des plus hautes autorités du pays pour le développement.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo