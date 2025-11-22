BURKINA-KOURITTENGA-COPIL-VISITE-REALISATIONS-ENABEL

Kourittenga : Le Comité de pilotage dresse un bilan positif des réalisations du programme bilatéral 2023-2027

Koupéla, 21 nov. 2025 (AIB)-Le Comité de pilotage (COPIL) a achevé ce vendredi 21 novembre 2025, une tournée de trois jours pour examiner les réalisations de l’Agence Belge de coopération internationale (Enabel) dans le cadre du Programme Bilatéral 2023-2027. Organisée du 19 au 21 novembre 2025, l’objectif principal de cette mission était de vérifier l’état d’avancement des projets et de mesurer la cohérence des réalisations avec les orientations nationales.

La délégation du Comité de pilotage (COPIL) dans le cadre de sa tournée pour examiner les réalisations de l’Agence Belge de coopération internationale (Enabel) dans le cadre du Programme Bilatéral 2023-2027, a visité des localités dans les régions du Nakambé et du Plateau Central.

La tournée a inclus les zones de Tenkodogo, Dassoui, Koupéla, Pougnini, Pouytenga, Sapaga, et Zorgho.

Chaque étape a offert aux responsables d’Enabel, l’opportunité de documenter les résultats et d’échanger avec les populations bénéficiaires.

A Dassoui, l’aménagement d’un bas-fond de 25 hectares exploité par 591 personnes, dont 204 femmes, 336 hommes et 21 personnes déplacées internes.

Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction concernant l’aménagement.

A la maison d’arrêt et de correction de Koupéla, des ateliers de soudure et de menuiserie ont été réalisés et équipés et d’autres.

Dans les écoles primaires de Pougnini A et B, Yargo A, B, C, et D, et Sapaga B, on note la construction de salles de classe, la réalisation de latrines, et la transformation d’anciennes Etablissements temporaires d’apprentissage (ETA) en classes normales.

A Yargo A, B, C, et D, un château d’eau est en cours de réalisation, les enseignants ont bénéficié de renforcement des capacités dans les stratégies d’enseignements.

Au district sanitaire de Koupéla, des infrastructures en cours de réalisation notamment des latrines, des douches et des aires de lavage.

Des équipements, banque du champ solaire, acquisition de matériel ont été mis en place.

La tournée s’est conclue à Zorgho par la visite d’un incinérateur et des projets en cours, notamment la réhabilitation de la maternité.

Malgré le constat d’un retard d’exécution sur certains sites, le bilan global dressé par les représentants du COPIL est positif.

Le responsable suivi et évaluation, Yaya Traoré, représentant le président du COPIL, a salué la pertinence des actions.

« Les réalisations que nous avons visitées sont en parfaite cohérence avec les orientations nationales. Les investissements effectués répondent véritablement à des besoins prioritaires des populations», a-t-il indiqué.

M. Traoré, a insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence, notamment pour les infrastructures éducatives.

« Nous notons des investissements qui peinent à être livrés aux populations, notamment les infrastructures éducatives. Nous invitons les entreprises à redoubler d’efforts pour que ces investissements se terminent dans les délais prescrits, en respectant les normes de qualité requises », a-t-il dit.

Le chargé de projets pour le programme bilatéral, Sondema Kologo, s’est dit satisfait de l’évaluation et a annoncé des mesures de suivi.

« Au regard du bilan, nous sommes satisfaits. Il y a des insuffisances, certes, mais le bilan reste positif, ce qui nous réconforte. Nous allons renforcer le suivi et le contrôle et permettre à l’équipe d’Enabel d’assurer un suivi rapproché afin de livrer les réalisations dans le temps », a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires, dans l’ensemble des localités visitées, ont manifesté leur reconnaissance envers l’Agence Belge de Coopération Internationale (Enabel) et les membres du Comité de Pilotage.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO