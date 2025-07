BURKINA-KOURITTENGA-COMMEMORATION-MANDELA-DAY

Kourittenga/Journée internationale Nelson Mandela : Des détenus contribuent à hauteur de 20 150 F CFA pour Faso Mêbo

Koupéla, 18 juil. 2025 (AIB)-La Maison d’arrêt et de correction de Koupéla (MACK), a commémoré ce vendredi 18 juillet 2025, la journée internationale Nelson Mandela, appelée « Mandela Day ». Les détenus ont contribué à hauteur de 20 150 F CFA pour soutenir l’initiative Faso Mêbo. C’était en présence du secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Yicinbalo N’Do, représentant le Haut-commissaire.

Placée sous le thème : « Mise en œuvre du travail d’intérêt général au Burkina Faso : Rôle des acteurs et impact sur le développement socio-économique », la journée internationale Nelson Mandela, s’est tenue vendredi 18 juillet 2025, Maison d’arrêt et de correction de Koupéla (MACK).

Séances de sensibilisation sur la toxicomanie, consultations médicale et ophtalmologique gratuites, curage de caniveaux, inauguration des ateliers de formation professionnelle, match de gala, sont entre autres, les activités qui ont marqué la commémoration de la Journée.

Les détenus ont salué les efforts consentis qui ont contribué à l’amélioration de leurs conditions de détention.

« La qualité et la quantité du repas pénal, ont connu de l’amélioration. Nous avons été dotés en savon, de couverture, de natte, en moustiquaires imprégnées, des téléviseurs. Nous bénéficions également des séances de consultation médicale et bien d’autres services», a fait savoir le porte-parole des détenus.

Ils ont relevé quelques difficultés auxquelles, ils font toujours face malgré les efforts fournis de part et d’autres.

« La maison d’arrêt est confrontée à un problème d’électricité. Son infirmerie manque de salle d’isolement en cas de maladie contagieuse. Avoir de l’eau est aussi un souci pour nous car nos châteaux d’eau ne tardent pas à tomber en panne », a précisé le porte-parole.

Le directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Koupéla (MACK), Boureima Nikiema, a réaffirmé l’engagement de l’administration pénitentiaire à toujours répondre à l’appel des détenus.

« Nous sommes résolument engagés et quel que soit l’adversité, nous sommes prêts à accompagner les détenus dans les activités de réinsertion sociale», a-t-il soutenu.

Boureima Nikiema, a fait savoir que « personne n’est inutile à la Nation et que chaque main, même celle qui a fauté, peut faire naitre une œuvre utile au bénéfice de la patrie».

L’Agence belge de développement (Enabel), partenaire financier de la cérémonie, a réalisé trois salles pour formation socio-professionnelle en couture, menuiserie métallique et en bois au bénéfice des détenus, à hauteur de 37 000 000 de F CFA.

Chaque atelier d’apprentissage est composé d’un hall d’apprentissage et d’un magasin de stockage et est entièrement équipé d’un matériel adapté.

Selon le représentant de Enabel, le chargé du Projet Manager-Appuis, Sondéma Kologo, l’Agence belge de coopération internationale (Enabel), convaincue qu’une réinsertion réussie contribue à une société plus juste et plus sûre, a, depuis plusieurs années, soutenu, les efforts de l’administration pénitentiaire Burkinabè.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Yicinbalo N’Do, au nom du Haut-commissaire, a salué le geste contributif des détenus pour « Faso Mêbo ».

Il a indiqué que la construction du Burkina Faso, entamée avec le capitaine Ibrahim Traoré, les attend dehors.

« Votre présence ici n’efface point votre citoyenneté, encore moins votre valeur en tant qu’être humain. Les efforts déployés pour votre formation, vos soins, votre bien-être témoignent de la volonté du gouvernement et de tous ses partenaires, à vous offrir une vie meilleure pour que le peu de temps que vous passez ici à la Maison d’arrêt et de correction, soit un temps d’introspection et d’auto-remise en cause», a-t-il dit.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités qui contribuent sans relâche à l’épanouissement des détenus.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo