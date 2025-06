BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-JOURNEE-EXCELLENCE-RECOMPENSE

Kourittenga/Journée d’excellence : Le district sanitaire de Koupéla récompense les efforts des acteurs et formations sanitaires

Koupéla, 31 mai 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, ce samedi 31 mai 2025, la remise des prix aux meilleurs agents de santé, aux meilleures unités de soins et formations sanitaires, dans le cadre de la 3e édition des journées d’excellence du district sanitaire de Koupéla.

La cérémonie de remise des prix d’excellence, s’est déroulée, ce samedi 31 mai 2025 à Koupéla, au sein du Centre médicale avec antenne chirurgicale (CMA) de Koupéla, sous le thème « Résilience et performance des acteurs de santé au service des communautés».

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Nakalbo, dans la commune de Koupéla, a été désigné meilleure formation sanitaire. Il a décroché le premier prix et une enveloppe financière de 100 000 F CFA.

Le même CSPS de Nakalbo a remporté également, le 1er prix en santé de la reproduction, le 1er prix en Programme élargi de vaccination (PEV) et le 3e prix en surveillance épidémiologique.

«Je suis ravi de recevoir ce prix et nous traduisons toute notre gratitude à nos supérieurs hiérarchiques pour la confiance placée en nous », a indiqué le major du CSPS de Nakalbo, Hyacinthe Coulibaly.

Pour lui, c’est une deuxième fois que ce centre de santé se voit désigner meilleure formation sanitaire parmi tant d’autres, « chose qui signifie qu’on a plus droit à l’erreur ».

Plus d’une dizaine de centres de santé ont vu leurs efforts récompensés.

Le CSPS de Sampaongho, dans la commune de Gounghin, a remporté le 2e prix dans la catégorie de meilleure formation sanitaire et est repartie avec une enveloppe financière de 75 000 F CFA.

Il a également occupé deux autres prix dans d’autres catégories.

L’ophtalmologie du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Koupéla, a décroché le premier prix de la meilleure unité du CMA, pour une deuxième fois.

Le prix spécial dans la catégorie de prévention et contrôle des infections du CMA, est revenu à la maternité du CMA de Koupéla, qui a reçu en plus de l’attestation de mérite, la somme de 25 000 F CFA.

Le CSPS Urbain de Koupéla a, quant à lui remporté le premier prix en « Nutrition » avec une somme de 50 000 F CFA.

Le premier prix « Paludisme » a été décerné au CSPS de Zéguédéga, dans la commune de Dialgaye, avec une enveloppe financière de 50 000 F CFA.

Le CSPS de Ligdi-Malguem a, quant à lui, décroché le premier prix en Triple Elimination VIH/Hépatites/Syphilis et le premier prix en Surveillance Epidémiologique, avec de 50 000 F CFA dans chaque catégorie.

Le CSPS de Gounghin est reparti avec 4 prix, dont 2 prix spéciaux.

Des attestations de mérite ont été remises à des acteurs de santé, des dépôts pharmaceutiques, des partenaires et des médias et bien d’autres personnalités et structures qui soutiennent et accompagnent le district sanitaire de Koupéla.

Une attestation de reconnaissance a été également décernée à titre posthume à feu Jérôme Thiamobiga, médecin, pour ses bonnes œuvres en faveur de la santé des populations.

Le district Sanitaire de Koupéla a remis au Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, un chèque d’une valeur de 1 000 000 F CFA au Fonds de soutien patriotique.

Le Médecin chef du district (MCD) de Koupéla, Dr Cheick Omar Sawadogo, a expliqué que la journée d’excellence a pour objectif de magnifier et valoriser le mérite des agents et des formations sanitaires du district.

« C’est la troisième édition des journées d’excellence que le district organise et nous traduisons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour nous soutenir et nous accompagner et faire de cet évènement un succès», a-t-il exprimé.

Il a félicité les acteurs de la santé et les a encouragés à poursuivre leurs efforts et à toujours offrir des soins de qualité à la population.

Le Haut-commissaire, a félicité et encouragé le MCD et son personnel pour l’initiative.

Il a par ailleurs invité la population de la province à se mobiliser et à s’engager pour le bon fonctionnement du district sanitaire de Koupéla.

Agence d’information du Burkina

