Kourittenga/Education: Le nouveau CCEB de Koupéla 1 s’engage à travailler dans la transparence pour satisfaire les besoins des écoles

Koupéla, 27 nov. 2025 (AIB) – Le nouveau CCEB de Koupéla 1, Omer Belembaogo, s’est engagé jeudi à Koupéla à répondre aux besoins des écoles, à travailler dans la transparence, l’équité et le respect des textes afin de maintenir un climat de confiance, et à privilégier le travail d’équipe, lors de son installation.

Omer Belembaogo, a été installé dans ses nouvelles fonctions de chef de la Circonscription d’Éducation de Base de Koupéla 1 par le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koupéla, Moumouni Sagnon, en présence du directeur provincial de l’éducation du Kourittenga, Marcel Yogo.

Le nouveau CCEB de Koupéla 1 a affirmé, lors de cette cérémonie, qu’il sera attentif à l’ensemble des acteurs afin de prendre des décisions adaptées.

Il s’est également engagé à répondre aux besoins des écoles, à travailler dans la transparence, l’équité et le respect des textes pour maintenir un climat de confiance, et à favoriser le travail d’équipe, convaincu que l’école est une œuvre collective.

« Je voudrais rassurer tous les acteurs que les acquis laissés par mon prédécesseur seront préservés et consolidés. Je sais pouvoir compter sur votre disponibilité, votre engagement et votre professionnalisme afin d’améliorer les performances scolaires, de renforcer la gouvernance éducative et de promouvoir un environnement d’apprentissage inclusif, sécurisé et épanouissant », a-t-il indiqué.

Le PDS de Koupéla, Moumouni Sagnon, a rappelé au CCEB nouvellement installé les missions qui lui sont dévolues, tout en réaffirmant sa disponibilité à l’accompagner. Il a également rendu hommage au CCEB sorti, Christophe Yaméogo, pour le travail abattu.

Le CCEB sorti, Christophe Yaméogo, a dressé un bilan de son action, tout en évoquant les défis qui demeurent. Il a félicité son successeur et lui a souhaité plein succès, tout en lui assurant sa disponibilité pour tout besoin.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Kourittenga, Marcel Yogo, a salué les performances du CCEB sorti et a encouragé le CCEB entré à promouvoir et maintenir une gestion participative fondée sur le dialogue, la transparence et la cohésion.

