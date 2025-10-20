BURKINA-KOURITTENGA-FORMATION-OSC

Kourittenga : Des associations locales outillées sur le suivi des services publics

Koupéla, 17 oct. 2025 (AIB)- Le Centre d’information, de formation et d’études sur le budget (CIFOEB), a outillé, du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2025, les Organisations de la société civile (OSC) et associations locales de Koupéla, sur le suivi des services publics locaux à l’aide du tableau de bord communautaire.

L’objectif de la formation est de doter aux OSC, des compétences pratiques leur permettant de collecter, d’analyser et de partager des données fiables sur la qualité des services publics locaux tout en favorisant un dialogue constructif entre les services publics et les citoyens.

Pour permettre aux OSC locales d’agir de manière efficace et objective, des outils comme la Fiche de Diagnostic Rapide, le Tableau de Bord Communautaire(TBC) et le Bulletin Citoyen, leurs ont été administrés lors des quarante-huit heures de formation.

Pour le secrétaire général de la commune de Koupéla, Adama Belem, une utilisation objective de ces outils de suivi va contribuer à un meilleur rendu du service public au profit des populations.

« J’invite les bénéficiaires de cette formation à faire usage de ces outils afin de mieux renseigner et interpeller les services publics car cela va contribuer à ce que la manière de rendre le service public soit ajuster au bonheur de leur ressort territorial », a-t-il laissé entendre.

Selon Chantal Nianda de l’Association jeunesse, population et développement (AJPOD), ce cadre lui a permis en tant que OSC d’améliorer sa compréhension sur les principes, les finalités et les avantages de ces outils tout en exprimant sa volonté de partager les connaissances acquises avec les autres membres de sa structure associative.

Le formateur, Docteur Aida Dao, a souhaité voir l’implémentation de ces outils par les bénéficiaires de la formation, tout en précisant que c’est de renforcer les compétences pratiques de ces acteurs dans l’élaboration, l’administration et l’interprétation du tableau de bord communautaire et de la fiche de diagnostic rapide.

Agence d’information du Burkina

