Kourittenga : Des acteurs de la société civile renforcent leurs capacités sur les politiques publiques locales sensibles au genre

Koupéla, 25 juil. 2025 (AIB)- Le Centre d’information, de formation et d’études sur le budget (CIFOEB), a tenu, du lundi 21 au vendredi 25 juillet 2025, une session de formation sur le suivi des politiques publiques locales sensibles au genre et aux droits humains et sur les technologies de l’information et de la communication, au profit de plus d’une vingtaine d’acteurs de la société civile de Koupéla.

Dans le cadre de la 3e phase de son programme d’incubation, le Centre d’information, de formation et d’études sur le budget (CIFOEB), a initié la session de formation tenu du 21 au 25 juillet 2025, au profit des acteurs de la société civile de Koupéla.

Les participants ont renforcé leurs capacités sur la budgétisation sensible au genre, le suivi sensible au genre et aux droits humains, sur les technologies de l’information et de la communication et sur le Design Thinking.

Selon le chargé des études, analyses, recherche, actions de CIFOEB, Dr Aida Dao, l’une des formateurs, l’objectif visé est de renforcer la légitimité et la crédibilité des Organisations de la société civile (OSC) locales à contribuer de manière qualitative aux stratégies de développement local a indiqué

« Nous avons tenu à intégrer ces thématiques, surtout avec les TIC qui vont leurs permettre d’optimiser leurs actions et qu’avec le Design Thinking, elles pourront mieux prendre en compte les préoccupations des populations, qu’elles représentent », a-t-elle ajouté.

Pour Dr Dao, l’ensemble de ces thématiques déroulés durant les cinq jours va contribuer à accroitre la capacité de ces OSC et de propulser leurs visions et susciter plus d’engagement pour le développement local.

Elle a exprimé ses attentes de voir les bénéficiaires de ladite formation, de partager les connaissances acquises avec d’autres acteurs de la société civile pour un éveil d’esprit de citoyenneté et de participation au développement local.

Dr Aida Dao, s’est dite satisfaite de la participation des OSC, de leur interaction et de l’intérêt qu’elles ont accordé à cette session de formation.

Catherine Dawendé, une des OSC bénéficiaire de la session de formation, a souligné la pertinence des modules développés.

Elle a poursuivi que les sessions de formation de ce genre, favorisent les partages d’idées entre les acteurs de la société civile et leur permettrons d’approfondir leur compréhension sur les enjeux du développement.

« Nous rassurons de notre engagement avec ce renforcement de compétence à contribuer efficacement et de façon citoyenne au développement », a fait savoir Mme Dawendé.

