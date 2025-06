Burkina-Kourittenga-Education-Lancement-Epreuves-CEP

Kourittenga/CEP 2025 : 8 757 candidats en lice

Kourittenga, 03 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, a lancé dans la matinée du mardi 03 juin 2025, à l’ouverture de la première enveloppe des épreuves écrites du Certificat d’Etude primaire (CEP), à l’école primaire publique de Lilougou dans la commune de Dialgaye. 8 757 candidats partent à la conquête du premier diplôme.

La rédaction était le premier sujet de l’examen du Certificat d’étude primaire, session 2025, que les candidats ont découvert, le mardi 3 juin 2025, au centre de composition de Lilougou.

La province du Kourittenga, compte au total pour cette session, 8757 candidats au CEP, reparti dans 59 centres de composition.

La province a enregistré à cet effet 525 candidats déplacés internes.

Le centre de composition à Lilougou accueille 07 candidats déplacés internes.

Selon le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Kourittenga, Ouboli Marcel Yogo, des dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement des épreuves.

« Nous avons pu travailler jusqu’au jour-j des examens à ce que des candidats déplacés internes qui étaient inscrits dans des centres soient transférés dans d’autres centres de composition afin qu’ils puissent trouver la tranquillité et composer dans de bonnes conditions », a-t-il fait savoir.

Les partenaires qui accompagnent l’éducation dans la province du Kourittenga ont marqué leur présence démontrant leur engagement à soutenir davantage l’éducation.

« Nous réaffirmons notre engagement et notre disponibilité aux autorités, à les accompagner à réussir le challenge au niveau de l’éducation », a laissé entendre François Minoungou de l’Agence Belge de développement Enabel.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a félicité l’ensemble des acteurs qui ont contribué pour que l’examen du CEP soient une réussite.

« Avec les points que nous avons reçu de nos départements, l’examen du CEP, a bien démarré dans toute l’étendue de notre province. Nous félicitons et saluons les agents de sécurité et ceux de la santé qui assurent respectivement la couverture sécuritaire et sanitaire. Bonne chance à tous les candidats », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo