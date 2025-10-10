BURKINA-KOUPELA-PASSATION-SERVICE-REPRESENTANTS-CCI-BF

Kourittenga/CCI-BF : Mahama Sawadogo, désormais représentant de la délégation consulaire régionale

Koupéla, 10 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, représentant le gouverneur de la région du Nakambé, a présidé, ce vendredi 10 octobre 2025 à Koupéla, à l’installation de Mahama Sawadogo, dans ses fonctions de représentant de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), à Koupéla.

Nommé par décision du directeur générale de la chambrer de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mahama Sawadogo, a été installé, ce vendredi 10 octobre 2025 à Koupéla, dans ses fonctions de représentant de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), à Koupéla dans la région du Nakambé, par le directeur des ressources humaines de la CCI-BF.

M. Sawadogo, a magnifié les actions de son prédécesseur et lui a rassuré de travailler à maintenir le cap, sinon de faire hisser les performances existantes.

« Je viens poursuivre, ajouter ma pierre à ce qui avait déjà été fait. Et pour l’atteinte de ma mission, je sais compter sur l’engagement et la franche collaboration de l’ensemble des acteurs pour encore pousser plus haut la barre déjà existante », a-t-il dit.

Le nouveau représentant de la délégation consulaire régionale de la CCI-BF, a renouvelé sa reconnaissance à la hiérarchie de la CCI-BF pour cette confiance placée en lui.

Mahama Sawadogo remplace à ce poste, Odette Ilboudo, après neuf ans passés à la tête de cette institution, et qui a été appelée à une nouvelle fonction en qualité de chef de service à la direction générale de la CCI-BF.

« Je remercie l’ensemble des acteurs et en particulier les autorités, de m’avoir adopté et accompagné sur tous les chantiers à l’atteinte de ces résultats que l’on peut constater de visu de nos jours sur le terrain», a-t-elle exprimé.

Elle a félicité le représentant entré pour sa nomination tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions

Odette Ilboudo, a par ailleurs, rassuré le représentant entré, de sa disponible en cas de besoin et a sollicité l’accompagnement des acteurs du domaine auprès du nouveau comme ils l’ont fait avec elle.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a, au nom du gouverneur de la région du Nakambé, salué l’esprit de collaboration et les performances de Mme Ilboudo, tout en réaffirmant la disponibilité et l’engagement de l’administration M. Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo