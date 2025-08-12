BURKINA-KOURITTENGA-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Kourittenga : 1409 bacheliers prêts pour l’immersion patriotique

Koupéla, 11 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé, dans la matinée de ce lundi 11 août 2025, le début de l’immersion patriotique obligatoire de 1409 bacheliers à Koupéla.

Aassisté par le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire Dieudonné Belembsigri et des autorités militaires et paramilitaires, le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé, le lundi 11 août 2025, le début de l’immersion patriotique.

1 409 bacheliers sont attendus dans leurs différents centres d’immersion.

Agence d’information du Burkina

