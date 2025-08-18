Koulpélogo : Une nouvelle campagne de prévention contre le paludisme prévue du 21 au 24 août 2025

Ouargaye, 18 août 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, Saïdou Ouédraogo, a annoncé dans un communiqué signé le 18 août 2025, l’organisation d’une nouvelle campagne de prévention contre le paludisme, prévue du 21 au 24 août 2025, sur toute l’étendue du territoire provincial.

Cette opération, qui constitue le deuxième passage de la Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS), inclut également le dépistage de la malnutrition, le rattrapage vaccinal des enfants « zéro dose » et insuffisamment vaccinés, ainsi que la destruction des gîtes larvaires.

La campagne concerne les enfants de 3 à 59 mois pour la CPS et ceux de 6 à 59 mois pour le dépistage de la malnutrition.

Selon le communiqué, des équipes de distributeurs communautaires sillonneront les quartiers, marchés, sites des personnes déplacées internes, villages et hameaux de culture pour administrer les médicaments et procéder à la destruction des gîtes larvaires, lieux de reproduction des moustiques.

Le haut-commissaire a invité la population à réserver un bon accueil aux différentes équipes et a lancé un appel à la mobilisation générale pour la réussite de l’opération.

Agence d’Information du Burkina

