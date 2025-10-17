Koulpélogo/Sangha : Lancement de la conférence annuelle pédagogique des enseignants du primaire

Ouargaye, le 17 oct. 2025 (AIB) – La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Sangha, dans la province du Koulpélogo, a lancé, le mercredi 15 octobre 2025, sa conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire, sous la présidence du chef de la CEB, Aristide Oubda.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le vice-président de la Délégation spéciale de la commune de Sangha, Yacouba Sawadogo, a réuni les responsables éducatifs, les partenaires et plusieurs acteurs du monde scolaire.

Dans son allocution, le chef de la CEB, Aristide Oubda, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants avant d’inviter ceux-ci à une minute de silence en mémoire de deux enseignants tombés lors d’une attaque terroriste l’année dernière.

Il a ensuite insisté sur l’importance du thème de la rencontre : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration. »

M. Oubda a exhorté les participants à s’approprier les communications afin d’en tirer le meilleur profit pour améliorer les pratiques d’enseignement et d’apprentissage.

Pour sa part, le vice-président de la Délégation spéciale, Yacouba Sawadogo, a salué la résilience et la dévotion du corps enseignant de Sangha face aux défis sécuritaires.

Il a également félicité les encadreurs et enseignants pour les bons résultats obtenus lors des examens du CEP de l’année écoulée.

Enfin, il a rappelé que la conférence pédagogique constitue un cadre d’échanges et de partage d’expériences, avant de déclarer ouverts les travaux de la session 2025.

Celle-ci durera quatre jours et prendra fin le Samedi 18 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

TKK/bp/bbp