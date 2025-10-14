Burkina-Koulpelogo-Célébration-Journée-Engagement-Patriotique

Koulpelogo : Les élèves de Ouargaye invités à la discipline et à la solidarité pour un Burkina prospère

Ouargaye, le 14 oct. 2025 (AIB) – À l’occasion de la Journée nationale d’engagement patriotique et de participation citoyenne, célébrée ce mardi 14 octobre 2025, plusieurs autorités administratives, coutumières et sécuritaires ont appelé les élèves et la population à promouvoir l’ordre, la discipline et la solidarité, gages d’un Burkina Faso uni et prospère.

Placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », la cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités administratives, religieuses, ainsi que des élèves venus des différents établissements de la localité.

Dans son message, le Lieutenant Brice Dah, Chef du détachement de la Gendarmerie de Ouargaye, a invité les élèves à adopter des comportements exemplaires fondés sur le respect, la discipline et la solidarité.

Il les a exhortés à respecter leurs enseignants, leurs camarades, le règlement intérieur des écoles et les symboles de l’État, notamment le drapeau national.

Le Lieutenant a également insisté sur la protection des biens publics, le respect du code de la route, la préservation de l’environnement, et la sensibilisation des parents sur ces valeurs civiques.

Par ailleurs, il a mis en garde contre les mauvais comportements tels que la consommation de la drogue et l’alcool, la sexualité précoce, les violences, les vols et le banditisme.

Pour lui, la réussite passe par la discipline, car elle est la source du succès et la clé d’un Burkina nouveau, prospère et uni.

Le représentant de Sa Majesté Naaba Sanem Dima de Ouargaye a, pour sa part, invité la population au respect des lois et règlements du pays, tout en implorant les mânes des ancêtres afin qu’ils accompagnent et bénissent tous ceux qui œuvrent pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Le Président de la Délégation spéciale de Ouargaye, Mahamadou Soulama, représentant le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, a procédé à la lecture du message du Président du Faso, rappelant l’importance du civisme, de l’engagement citoyen et de la discipline dans la construction d’une nation forte et résiliente.

La cérémonie, marquée par la montée des couleurs, a été un moment d’unité et de réflexion autour des valeurs républicaines. Elle s’est achevée dans une ambiance empreinte de patriotisme et d’espérance pour un Burkina Faso en paix.

Agence d’information du Burkina

BP/bbp