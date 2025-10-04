Burkina-Koulpélogo-Célébration-Journée-Excellence-Scolaire

Koulpélogo : Lalgaye célèbre une Journée d’excellence scolaire sous le signe de la résilience et la cohésion sociale

Ouargaye, 4 oct. 2025 (AIB)La commune de Lalgaye, dans la province du Koulpélogo, a abrité ce samedi, la première édition de la Journée d’Excellence scolaire, placée sous le thème : « Encourager la résilience de l’école burkinabè et la cohésion sociale ». L’activité a été présidée par le Secrétaire général représentant le haut-commissaire du Koulpélogo, en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et éducatives.

Une journée riche en activités initiée par le président du mouvement des jeunes engagés pour le Développement (MOJED), Kassoum Koudougou, promoteur et président du comité d’organisation.

Les activités qui ont marqué cette journée sont une course populaire, un match de football opposant l’équipe des fonctionnaires à celle des jeunes de Lalgaye qui s’est soldé par 1 but à 0 en faveur des jeunes et un reboisement symbolique à l’école « A » de Lalgaye.

La cérémonie a été marquée par la remise de prix aux meilleurs élèves des établissements scolaires de la commune. Les récompenses étaient composées de vélos, de sacs d’écoliers, d’enveloppes financières et d’attestations de mérite.

Des attestations de reconnaissance ont également été décernées à plusieurs personnalités et acteurs communautaires, notamment le chef du détachement militaire, le chef VDP, les enseignants méritants, ainsi que les responsables de services publics pour leur contribution à la résilience et à la cohésion locale.

Dans son allocution, le Secrétaire général de la province, Patindé Zoungrana, représentant le haut-commissaire, a salué la tenue de cette activité qui, selon lui, « contribue à renforcer la résilience de l’école burkinabè et à consolider la cohésion sociale dans un contexte national difficile ».

Selon lui, l’école doit demeurer un pilier de la reconstruction de notre pays. Malgré les défis sécuritaires, les enseignants et les élèves continuent de faire preuve de courage et de détermination.

Il a également félicité les lauréats pour leurs efforts et encouragé les parents et enseignants à poursuivre l’encadrement des élèves dans un esprit de solidarité et de persévérance.

Le Président du Mouvement des Jeunes Engagés pour le Développement promoteur de cet événement a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité, aux VDP et aux populations de Lalgaye pour leur courage et leur résilience.

Il a souligné l’importance de l’éducation et de l’excellence comme leviers du progrès et a appelé la jeunesse à s’engager pour un Burkina Faso uni, pacifique et prospère.

Sa Majesté Naaba Monlfo, chef de Lalgaye, a exprimé sa gratitude au promoteur de l’événement, tout en priant pour la paix et la protection de la population.

Le Président de la délégation spéciale de Lalgaye, Jacques Daboné, a salué le travail du comité d’organisation et a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) pour leurs efforts constants dans la sécurisation du territoire.

Clôturée dans une ambiance conviviale, cette première édition de la Journée d’Excellence Scolaire de Lalgaye a été saluée par l’ensemble des participants comme une initiative porteuse d’espoir pour la jeunesse et pour la promotion d’une école burkinabè résiliente, inclusive et unie. Elle a été placée sous le parrainage de M. Amidou Koudougou, dit Yaana Koudougou.

Agence d’information du Burkina

