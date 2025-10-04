Burkina-Koulpélogo-Commémoration-Jounée-Engagement-Patriotique

Koulpélogo : La CEB de Dourtenga commémore la Journée d’engagement patriotique

Ouargaye, 2 oct. 2025 (AIB)- La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dourtenga, dans la province du Koulpélogo, a commémoré jeudi 2 octobre 2025, à l’école primaire Dourtenga « A », la Journée d’engagement patriotique, en présence des encadreurs pédagogiques, des enseignants et du Chef de circonscription, Armand Noukoubri.

La cérémonie a été marquée par la montée solennelle des couleurs nationales, un acte symbolique qui rappelle aux élèves et au personnel éducatif leur devoir envers la patrie.

Pour le CCEB, cette commémoration vise à « inculquer aux enfants les valeurs de civisme, de discipline et d’amour de la nation », gages de la construction d’une société responsable et solidaire.

M. Noukoubri a indiqué que l’école reste un cadre privilégié pour la transmission des valeurs citoyennes et que la Journée d’engagement patriotique constitue une opportunité de sensibilisation et de mobilisation autour de l’idéal national.

Les participants ont réaffirmé leur volonté de contribuer, chacun à son niveau, à la promotion du patriotisme au sein de la communauté éducative, en mettant l’accent sur la formation de citoyens conscients et respectueux de leurs devoirs.

Agence d’information du Burkina

AL/BP/bbp