Koulpélogo/ Journée de salubrité : Le PDS salue l’engagement citoyen de la population de Soudougui

Ouargaye le 06 oct. 2025 (AIB)- Les filles et fils de la commune de Soudougui ont répondu massivement à l’appel des autorités pour la 2ᵉ phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) le samedi 04 octobre 2025.

Munis de pelles et de dabas, les citoyens se sont mobilisés pour assainir les services publics et les espaces communs, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie et au bon fonctionnement des administrations locales.

Cette initiative citoyenne a permis de nettoyer les bureaux, les cours et les alentours des services publics, mais également de ramasser les déchets dans les espaces communautaires, favorisant un environnement sain pour les travailleurs et les usagers.

La participation massive des jeunes, des femmes et des hommes de tous âges témoigne leur engagement en faveur de la propreté et de la cohésion sociale.

Le Président de la Délégation Spéciale de Soudougui, Nebyinga Ouedraogo, a salué l’implication de la population, a rappelé que ces actions vont au-delà du simple assainissement. Elles renforcent le lien entre la population et les services publics, consolident l’esprit de solidarité et favorisent une meilleure collaboration entre citoyens et autorités locales.

La journée a été marquée par un esprit de fraternité et de citoyenneté active, illustrant la volonté des habitants de participer activement au développement de leur commune.

Les autorités locales ont encouragé la poursuite de telles initiatives pour maintenir un cadre de vie sain et propice au bien-être de tous.

Agence d’information du Burkina

