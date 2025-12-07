Burkina-Koulpélogo-Fête-Patronale-Célébration

Koulpélogo/Fête Patronale : L’abbé Kouda invite les fidèles au pardon et à l’unité

Ouargaye, 7 déc. 2025 (AIB) – La communauté catholique de Ouargaye a célébré, ce dimanche 7 décembre 2025, la fête patronale de la paroisse, sous la présidence de l’abbé Joseph Kouda, curé de Salambaoré, qui a invité les fidèles à l’unité, au pardon et au soutien constant de la paroisse.

Dans son homélie, l’abbé Joseph Kouda a rappelé que cette célébration dédiée à la Vierge Marie est un moment de reconnaissance et de renouveau spirituel. Il a souligné que la date constitue un rappel de l’identité des fidèles en tant qu’enfants de Marie, appelés à imiter ses vertus d’humilité, de pureté du cœur et de disponibilité.

Le célébrant a exhorté les fidèles à vivre dans la joie, à cultiver le pardon et à travailler ensemble pour le développement de la paroisse, où qu’ils se trouvent.

« Soutenir la paroisse est un devoir pour chaque chrétien, car elle demeure la maison spirituelle de tous », a-t-il déclaré.

La communauté catholique de Ouargaye a également exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs pastoraux et bienfaiteurs qui contribuent au rayonnement de la paroisse et à la réussite de ses activités.

La célébration s’est déroulée dans une ambiance de ferveur et de communion fraternelle.

Agence d’information du Burkina

