BURKINA-DROITS-ENFANTS-FORUM-ENGAGEMENT-CHEFS-TRADITION

Koudougou : Les chefs traditionnels burkinabè s’engagent pour les droits de l’enfant

Koudougou, 29 août 2025 (AIB) – Dans un élan d’une large mobilisation, les chefs traditionnels et coutumiers du Burkina Faso se sont réunis à Koudougou du 26 au 29 août pour un forum historique, campé sur les droits des enfants.

Cet événement, organisé par l’UNICEF et l’association RAYIMI, visait à renforcer le rôle des leaders traditionnels dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, un enjeu crucial dans un pays confronté à de multiples défis.

Le forum s’est tenu dans un contexte difficile, marqué par des chiffres alarmants : 3,3 millions d’enfants non scolarisés en 2022, la fermeture de nombreuses écoles due à l’insécurité, et des taux élevés de mortalité infantile causés par des maladies évitables. C’est en reconnaissant l’influence de leur statut que les chefs traditionnels ont décidé d’agir.

Durant quatre jours, les chefs et leurs épouses ont pris part à des sessions de formation intensives. Ils ont été sensibilisés à des thématiques essentielles telles que l’enregistrement des naissances, les violences faites aux enfants, les mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage des enfants.

Ces échanges, conçus pour allier tradition et modernité, ont souligné l’importance de s’appuyer sur les valeurs coutumières pour impulser un changement positif.

L’apogée du forum a été la signature de l’engagement de Koudougou, une charte collective symbolisant la volonté des chefs de passer de la parole à l’action.

Dans ce document, les leaders traditionnels s’engagent à lutter contre les mariages d’enfants et les MGF et d’autres pratiques traditionnelles nuisibles en promouvant l’éducation des filles; encourager la scolarisation des garçons et des filles sans discrimination et soutenir les initiatives d’éducation civique; promouvoir la santé et la nutrition en soutenant les campagnes de vaccination, en sensibilisant aux bonnes pratiques alimentaires pour les femmes enceintes et en luttant contre la malnutrition.

Cette liste s’allonge avec d’autres engagements notamment : améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène en incitant à l’utilisation de latrines et en promouvant le lavage des mains; favoriser la paix et la cohésion sociale, partant du principe que la stabilité du pays commence par le bien-être de l’enfant.

Pour garantir la mise en œuvre de ces engagements, les chefs ont également convenu de créer un comité de veille communautaire qui évaluera les progrès trimestriellement. Ces actions serviront de base à des plans d’action locaux qui bénéficieront de l’appui technique et financier de l’UNICEF.

Cet engagement collectif marque un tournant majeur. Les chefs traditionnels, gardiens des coutumes, se positionnent désormais comme des acteurs clés du développement, prêts à transformer les normes sociales et comportementales pour garantir un avenir meilleur à tous les enfants du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA