Koubri : Une cérémonie de dégustation gratuite des mets locaux pour renforcer la cohésion sociale

Koubri, 18 avril. 2025 (AIB)- la coordination communale des femmes, a organisé, vendredi, une cérémonie de dégustation gratuite de mets locaux dans un esprit de partage et de convivialité pour renforcer la cohésion sociale entre les populations de Koubri.

Présidé par le Président de la délégation spéciale de la commune de Koubri, Samadé Léonard Gougou, ce repas communautaire a été offert dans l’enceinte de la pépinière régionale du centre.

Étaient également présents à ces retrouvailles les autorités coutumières et religieuses, la présidente de la coordination des femmes, Sakana Korotimi, les présidents CVD, les Leaders d’association de la société civile, les filles et fils de la localité vivant hors de la commune.

Le président de la délégation spéciale a saisi l’occasion pour inviter les populations à la solidarité agissante et à l’union sacrée autour du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour reconquérir le pays.

Agence d’information du Burkina