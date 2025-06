BURKINA-KOSSI-REMISE-DONS

Kossi/Solidarité : Le mouvement patriotique offre des vivres et des non vivres à 1 200 réfugiés maliens

Nouna, 2 mai 2025 (AIB)- Le mouvement patriotique a remis, ce samedi 31 mai 2025 à Djibasso, des vivres et des non vivres, à 1 200 réfugiés maliens, accueillis dans la commune de Djibasso.

Le mouvement patriotique dans un élan de solidarité a mobilisé des vivres et des non vivres pour 1 200 réfugiés maliens accueillis dans la commune de Djibasso.

Ce don constitué entres autres, de 3 sacs de riz de 50 kg, 3 sacs de de riz de 25 kg, un carton de savons CITEC, un sac de savons kabakourou, 20 sacs de maïs de 100 kg, 1 carton de spaghetti, des bidons d’huile des vêtements et du carburant pour les Volontaires pour la défense de ma Patrie (VDP).

Cette cérémonie a connu la participation des autorités administratives, coutumières et religieuses, des autorités militaires et paramilitaires et le responsable VDP, Boulaye Dao.

Le président du mouvement patriotique, Sayouba Sawadogo, a salué l’engagement et la promptitude à laquelle la population a réagi.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo