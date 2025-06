BURKINA-KOSSI-ASSEMBLEE-GENERALE- RENOUVELLEMENT

Kossi : Le réseau de protection des enfants renouvelle son bureau pour relever les défis

Nouna, 10 juin 2025 (AIB)-Le réseau de protection des enfants a renouvelé son bureau, ce mardi 10 juin 2025 à Nouna, lors de son assemblée générale, pour relever les défis qui s’imposent à travers l’élaboration d’un plan d’action et la redynamisation du réseau.

Le directeur provincial de l’Action humanitaire, Alassane Kagoné, a, dans sa communication, présenté le réseau, les difficultés et les défis qui se présentent au réseau.

Selon lui, le réseau de protection des enfants de la province de la Kossi a vu le jour le 4 août 2017 et regroupe des structures étatiques, des associations et des ONG intervenant dans la Kossi.

Il est dirigé par un bureau de coordination composé de cinq membres dont un coordonnateur, un vice coordonnateur, un rapporteur et deux vices rapporteurs.

Pour le communicateur, le bureau du réseau a connu des difficultés de fonctionnement dû au mouvement de certains membres, pour des raisons d’affection où liées au contexte sécuritaire.

L’absence de plan d’action, le non renouvellement des membres du bureau, une faible connaissance du réseau de protection par les acteurs de protection, la situation sécuritaire avec ses implications et une faible coordination des activités sont autant de facteurs qui ont éprouvé la bonne marche des activités.

Fort de ce constat, le renouvellement de son bureau s’avère nécessaire afin de relever les défis qui s’imposent à travers l’élaboration d’un plan d’action et la redynamisation du réseau.

Les acteurs, sous la surveillance du Président de la délégation spéciale (PDS) de Nouna, Souleymane Tiono, ont mis en place un nouveau réseau institutionnel.

L’institution judiciaire est occupée par la coordination, la vice-coordination par la direction provinciale en charge de l’Enseignement primaire, pour les rapports et le service technique, c’est l’Action humanitaire qui a été désignée et le choix des deux vices- rapporteurs est revenu au district sanitaire et à l’ONG OCADES.

En rappel, il est mis en place 7 cellules communautaires de protection de l’enfant dans tous les secteurs de la commune de Nouna.

Les acteurs ont recommandé au nouveau bureau, une meilleure implication pour atteindre les objectifs vu les défis sécuritaire de notre pays dont les enfants sont les victimes.

Agence d’information du Burkina

