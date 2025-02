BURKINA-KOSSI-CONCERTATION

Kossi/Cadre de concertation communal : La politique de sécurité alimentaire au menu des échanges

Nouna 19 fév 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono, a présidé, le mercredi 19 février 2025, le cadre de concertation communal de Nouna en présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses. La politique de sécurité alimentaire a été au centre des échanges.

« La finalité de la politique de sécurité alimentaire est de contribuer au développement harmonieux du pays en diminuant la faim et la malnutrition », a indiqué le Directeur provincial (DP) de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques par ailleurs communicateur, Hamadoum Tamboura.

Pour lui, à travers un diagnostic de la politique de sécurité alimentaire, l’Etat vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier dans le but de promouvoir une agriculture productive, garantir les investissements et la gestion efficace du foncier.

« Le plan «Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 », a pour ambition l’effectivité de la sécurité et de la souveraineté alimentaire d’ici la fin de l’année 2025 », a dit le communicateur.

Selon le DP, elle repose sur trois axes, l’augmentation des disponibilités alimentaires, le renforcement de la capacité de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, l’amélioration de l’accessibilité de l’état nutritionnel de la population.

« Avec ce plan, le Burkina Faso a connu une amélioration de la situation alimentaire, en témoigne les indicateurs, le pays a enregistré une hausse de la disponibilité des principales denrées alimentaires de base pour la campagne écoulée », a-t-il dit.

M. Tamboura, a ajouté que la province de la Kossi à des défis à relever entre autres, la maîtrise de l’eau, les besoins en intrants et la gestion du foncier et l’accès difficile dans les zones dû à l’insécurité grandissante.

« Le niveau de sécurité alimentaire à Nouna est moyen car les produits de grande consommation sont chères et peu accessibles », a poursuivi Hamadoum Tamboura.

Il a ajouté que l’offensive agro-sylvo pastorale a permis de cultiver une superficie de 300 ha dans la Kossi, ce qui est fort appréciable comparativement à la campagne écoulée.

Les participants se sont imprégnés de la volonté du gouvernement d’accompagner les producteurs pour l’atteinte des objectifs.

Le PDS de Nouna, Souleymane Tiono, a salué l’engagement du projet « Résilience communautaire dans le secteur agro-sylvo pastorale dans la région du Nord et de la boucle du Mouhoun (RESCOM)» et le conseil Danois pour les réfugiés, pour leur esprit de disponibilité et d’engagement face aux multiples sollicitations au profit des populations.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo