Koosin/Solidarité : L’ONG Terre des hommes Lausanne offre des vivres à 310 ménages vulnérables

Djibasso, 24 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Djibasso, Youssouf Diallo, a présidé, ce jeudi 23 octobre 2025, la distribution de vivres à 310 ménages vulnérables et la prise en charge sanitaire de patients entièrement gratuite grâce à la mise en place en place d’un poste de santé avancé. Cette initiative est de l’ONG Terre des hommes Lausanne.

Chaque ménage a bénéficié de 65 kg de riz, 20 kg de haricots, 5 litres d’huile et 1 kg de sel.

Parallèlement, 100 ménages ont également bénéficié d’articles ménagers essentiels.

Ces actions ont été possibles grâce au soutien financier des partenaires que sont le Centre de crise et de soutien (CDCS).

Cette initiative vise à venir en aide aux populations affectées par les chocs humanitaires, à travers son programme d’urgence multisectoriel.

A cet effet, l’ONG Terre des hommes Lausanne, a mis en place un poste de santé avancé à Djibasso pour rapprocher les services de santé aux populations en offrant des prestations entièrement gratuites.

En plus des agents de santé, l’équipe comprend un psychologue garant d’un accompagnement psychologique et un psychosocial dans le but de satisfaire les besoins des populations.

En rappel, Terre des hommes Lausanne déploie ses activités dans les communes de Solenzo, Kouka, Nouna et Dédougou, dans la région de Bankui.

L’objectif est de renforcer la résilience des populations et améliorer leur accès aux services de base.

Mamadou Toni, de l’ONG Terre des hommes Lausanne, s’est dit agréablement surpris par l’accueil.

« Je salue la mobilisation des autorités locales de Djibasso, Grâce à une coordination efficace nous avons pu soulager un tant soit peu les populations vulnérables avec professionnalisme et humanité », a-t-il indiqué.

Le poste de santé avancé mis en place attire déjà de nombreux malades.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Djibasso, Youssouf Diallo, a exprimé sa gratitude à l’ONG pour leur accompagnement.

Il a salué les différents partenaires pour leur soutien multiforme et a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur sens élevé du devoir.

Agence d’information du Burkina

MT/AC/hb/oo