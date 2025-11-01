BURKINA-KOOSIN-ARMEE- INAUGURATION

Koosin/Santé : Le centre médical militaire ouvre ses portes

Nouna, 1 nov. 2025 (AIB)-A la faveur du 65e anniversaire des forces armées nationales, célébré ce samedi 1er novembre 2025, le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé la cérémonie d’ouverture du centre médical militaire.

Le médecin militaire, le lieutenant Issouf Soma, a présenté le Centre médical militaire (CMM), qui reste un service de santé militaire ouvert à la population sept jours sur sept.

En plus du médecin militaire, le CMM accueille en son sein 10 infirmiers et 10 aides-soignants.

Le centre dispose de 2 salles de consultation, un pour le médecin et l’autre pour les infirmiers, 2 salles d’hospitalisations, des salles de soins et d’un dépôt pharmaceutique.

Les consultations et les hospitalisations sont entièrement gratuites, seuls les produits sont à la charge du patient.

Joignant l’utile à l’agréable les services civilo-militaires au commencé au bonheur de la population à travers les consultations.

Selon le lieutenant Issouf Soma, le CMM travaillera en étroite collaboration avec le centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Nouna.

« Au-delà de l’ouverture du CMM de Nouna, c’est le renforcement des liens entre l’armée et la nation », a souligné le chef de corps du 53e Régiment d’infanterie Commando (RIC), le Capitaine N’goua Prince.

En rappel, cette cérémonie coïncide avec le 65e anniversaire des forces armées nationales avec pour thème : « Les forces armées Nationales engagées avec le peuple dans la Révolution Progressiste et Populaire pour la défense souveraine du territoire ».

Le chef de corps a salué la population pour les soutiens multiformes dont le 53e RIC a bénéficié depuis leur installation.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a salué le lien étroit entre le 53e RIC et la population résiliente de la Koosin.

La visite guidée du CMM a clôturé la cérémonie et la montée des couleurs empreint d’une solennité militaire a précédé les différentes interventions.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO