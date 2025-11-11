BURKINA-KOOSIN-RECOLTE-CHAMP-SCOLAIRE

Koosin/Récolte de sésame : Le directeur prévoit quatre à cinq sacs de 100 kg

Dokuy, 10 nov. 2025 (AIB)-La récolte du sésame, a eu lieu ce samedi 09 novembre 2025, dans le champ scolaire de l’école primaire publique de Soum, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy. Le directeur a prévu récolter quatre à cinq sacs de 100 kg de sésame.

L’ambiance est au travail collectif, tôt ce samedi 09 novembre 2025. Les élèves, parents d’élèves et enseignants de l’école se sont mobilisés pour cette activité communautaire.

Munis de faucilles et de paniers, les hommes s’activaient côte à côte, symbole d’engagement et de solidarité autour du champ scolaire.

Le directeur de l’école primaire publique de Soum, Yambangba Laré, a expliqué que cette initiative fait suite à la mise en œuvre du programme présidentiel pour une école de qualité, par l’introduction du champ scolaire.

« Dès que j’ai eu connaissance de cette initiative pendant les vacances, j’ai aussitôt décidé de la mettre en application. Grâce à la compréhension et à la bonne collaboration avec les parents d’élèves tout s’est déroulé sans difficulté », a confirmé M. Laré.

L’école dispose aujourd’hui d’un espace de deux hectares consacré au champ scolaire.

« Cette année nous avons cultivé le sésame. Malgré le manque d’engrais qui a freiné la production », a-t-il dit.

Selon Yambangba Laré, il espère récolter entre quatre à cinq sacs de 100 kg de sésame.

« L’initiative doit être accompagnée par les autorités avec un accompagnement conséquent en intrants agricoles pour augmenter le rendement », a soutenu le directeur de l’école primaire publique de Soum.

Il a indiqué que cette récolte contribuera au financement des activités du bureau du conseil d’école au profit des élèves.

Agence d’information du Burkina

