Koosin/Production de pastèque : Une récolte relativement satisfaisante

Dokuy, 27 oct. 2025 (AIB)- La pastèque demeure une des principales cultures de rente dans la commune de Dokuy, notamment dans les villages de Dar-ed-salam, Kolonkoura et Sokoura. Les producteurs s’activent pour écouler cette culture. Constat.

La production de pastèques cette année dans les villages de Dar-ed-salam, Kolonkoura et Sokoura, a donné de meilleurs rendements.

Le producteur de Sokoura, Abdoulaye Sangaré, s’est dit satisfait de sa récolte.

Cependant, l’écoulement des pastèques constitue un parcours de combattant.

M. Sangaré, a expliqué qu’à cause de manque de voies d’accès, le transport des marchandises est devenu très difficile.

Les acheteurs qui viennent de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso stationnent à Pâ, un village situé à une dizaine de kilomètres de Nouna.

Le relai du transport est assuré par les conducteurs de tricycles qui assurent la continuité du trajet, ce qui augmente les coûts du transport et réduit en même temps la marge bénéficiaire.

Malgré tout, les producteurs affichent une satisfaction quant à la culture des pastèques.

Le prix bord champ est relativement faible, oscillant entre 150, 200, à 300 F CFA l’unité.

Agence d’information du Burkina

