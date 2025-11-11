BURKINA-KOOSIN-SANTE-VISITE-PDS

Koosin : Le PDS de Dokuy encourage le personnel du CSPS de Kolonidara

Dokuy, 08 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dokuy, Abdoul Ouahhido Sibiri 2 Guingané, s’est rendu, ce samedi 8 novembre 2025, pour s’enquérir des conditions de travail du personnel du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kolonidara. Il a salué les efforts consentis avant d’écouter les principales préoccupations du personnel soignant.

L’objectif de cette sortie, est de constater de visu les conditions de travail du personnel de santé et d’échanger avec les acteurs locaux sur le fonctionnement du centre, ouvert depuis le 3 octobre dernier.

Accueilli par le bureau du Comité de gestion (COGES), M. Guingané, a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli depuis l’ouverture du centre et a remercié l’ensemble du personnel pour leur dévouement au service de la communauté.

Sous la conduite du responsable du CSPS, le major Hippolyte Yaro, le PDS a ensuite visité les différentes installations.

Cette visite lui a permis de relever des difficultés qui entravent le bon fonctionnement du centre.

Parmi les principales préoccupations évoquées, le major Yaro, a cité le manque d’énergie électrique, malgré une installation déjà prête, ainsi que l’absence de pompe à eau, obligeant les habitants à creuser un puits pour approvisionner le centre.

Il a également souligné le manque d’incinérateur pour la gestion des déchets médicaux.

Le responsable du CSPS, a par ailleurs insisté sur la nécessité d’acquérir un pèse-bébé, un outil indispensable pour le suivi des nouveau-nés, dont le CSPS ne dispose pas actuellement.

Il a aussi plaidé pour le renforcement du personnel : étant le seul infirmier en poste, ses absences laissent la matrone seule pour assurer le service.

En attendant un renfort officiel, il a demandé la mise à disposition d’un agent d’appui et a évoqué le besoin de construire un nouveau logement pour anticiper l’accueil de nouveaux agents.

En réponse à ces préoccupations, Abdoul Ouahhido Sibiri 2 Guingané, a rassuré le personnel de sa disponibilité à œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail au sein du CSPS.

Il a salué l’engagement du major et du COGES, tout en promettant d’apporter son soutien dans la recherche de solutions durables.

