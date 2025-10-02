BURKINA-KOOSIN-RECOLTE -FONIO

Koosin : La récolte du fonio précède les grandes récoltes

Bomborokuy, 1er oct. 2025 (AIB)- La commune vibre au rythme de la récolte du fonio qui s’effectue de façon traditionnelle. Une activité collective où les hommes, les femmes et les jeunes s’unissent dans les champs, faucille en mains, pour couper les panicules avant de les battre au sol ou à la machine pour les plus nantis, et les femmes procèdent au vannage.

Cette année, les producteurs de la commune de Bomborokuy, fondent beaucoup d’espoir pour la récolte du fonio.

« Même si la pluie nous a parfois inquiété, le fonio a bien résisté, nous espérons faire une bonne récolte », s’est réjoui Edouard Traoré, cultivateur à Yévédougou.

La campagne de récolte se poursuivra jusqu’à la mi-novembre, ouvrant ainsi la voie aux grandes moissons de mil, de maïs, et de sésame.

« Le fonio est notre bouée de secours. Dès qu’il est prêt, nous avons de quoi nourrir la famille pendant la période de soudure », a expliqué Baba Traoré, cultivateur à Bomborokuy.

Le fonio est prisé pour sa valeur nutritive, son cycle court et sa rentabilité monétaire.

En rappel, la commune de Bomborokuy organise chaque année, une foire dédiée à la promotion du fonio.

Agence d’information du Burkina

