BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-JOURNEES-PATRIOTIQUES

Koosin/Journées d’engagement patriotique : Les élèves de l’école Goni « A » s’engagent à cultiver l’ordre et la discipline

Dokuy, 23 oct. 2025 (AIB)-Dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, l’école primaire publique de Goni « A » a clôturé ses activités par la montée des couleurs, ce jeudi 23 octobre 2025. Les élèves de l’école se sont engagés à cultiver l’ordre et la discipline tant à l’école que dans la vie quotidienne.

Après la montée solennelle du drapeau national et l’exécution de l’hymne national en dioula, le directeur de l’école primaire publique de Goni, Fulbert Kadeba, a expliqué aux élèves l’importance de cette activité.

Il a d’abord présenté la signification du thème « Pour l’ordre et la discipline je m’engage » et a rappelé le sacrifice consenti par certains devanciers dont Thomas Sankara père de la révolution d’août 1983.

M. Kadeba, a souligné que l’école de Goni « A » fait partie des écoles bilingues de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, où l’introduction de la langue nationale dioula dans les apprentissages ont commencé par l’hymne national.

Pour la circonstance, les élèves se sont habillés en pagnes traditionnels où en kokodonda.

A la fin de la cérémonie de montée des couleurs, les élèves ont pris l’engagement de cultiver l’ordre et la discipline tant à l’école que dans la vie quotidienne.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo