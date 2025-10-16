BURKINA-KOOSIN-CONFERENCE-PEDAGOGIQUE

Koosin/Conférence pédagogique : Les acteurs de l’éducation remerciés pour les efforts consentis pendant l’année scolaire écoulée

Dokuy, 15 oct. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokuy, Anselme Taro, a lancé, le mercredi 15 octobre 2025, la conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire. Il a remercié les enseignants pour les efforts consentis pour la réussite de l’année scolaire écoulée avec des taux de réussite aux différents examens.

La conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire, a été lancée, le mercredi 15 octobre 2025, sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dokuy, Anselme Taro, a demandé aux enseignants d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux enseignants disparus prématurément.

L’inspecteur Taro, a rappelé que la conférence pédagogique annuelle des enseignants n’est pas une rencontre de routine mais une tribune de réflexion qui offre aux enseignants l’opportunité d’échanger, de se former et de s’imprégner des différentes innovations et réformes entreprises par l’Etat Burkinabè, dans la perspective de rendre le système éducatif performant et efficace.

C’est dans ce sens, a-t-il dit, que le ministère en charge de l’Enseignement primaire, a entrepris des réformes en cours de généralisation depuis trois ans déjà.

Pour la réussite des réformes, le renforcement des capacités des acteurs de terrain s’avère nécessaire.

Le CCEB a remercié les acteurs de l’éducation pour les efforts consentis pour la réussite de l’année scolaire écoulée avec des taux de réussite aux différents examens.

En rappel la CEB de Dokuy a réalisé un taux de réussite de 86,71% au CEP ,100%au CAPPE et 100% au CSAPé.

C’est à travers des mots d’encouragement que le CCEB a déclaré ouverte la conférence pédagogique annuelle des enseignants.

