Koosin/Commune de Djibasso : Le marché hebdomadaire retrouve son dynamisme

Djibasso, 4 sept. 2025 (AIB)-Tous les jeudis, la ville de Djibasso, située au Nord de la province de Koosin, à 25 km de la frontière du Mali, se transforme en un carrefour commercial animé, attirant commerçants, acheteurs et curieux venus du Burkina Faso et des pays voisins comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo.

Les premiers signes de l’effervescence se font sentir dès le mercredi soir.

Les vendeuses de condiments envahissent les abords du marché, installant leurs étals à la lumière vacillante des lampes ou des torches.

Le vrombissement des camions chargés de marchandises en provenance de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, annonce l’arrivée massive de produits divers destinés à approvisionner le marché du lendemain.

Le jeudi matin, Djibasso vibre au rythme de la foule. Fruits, légumes, céréales, tissus, ustensiles de cuisine, poisson, produits de beauté et autres articles de première nécessité s’étalent à perte de vue, bien organisé.

Le marché de bétail quant à lui, reste un des points forts de la journée, principalement animé par les ânes, il attire éleveurs et acheteurs venus négocier au prix juste ces précieux animaux essentiels à l’économie locale.

Parmi les produits très prisés du marché, le poisson, il occupe une place de choix. Moins cher au marché de Djibasso, il provient du Mali voisin en grande quantité.

Le kilogramme de carpes se vend à 2000 F CFA, les silures à 3000 F CFA le kg. Des prix compétitifs qui attirent de nombreux revendeurs et consommateurs.

Le renouveau du marché de Djibasso donne de l’espoir aux populations qui en tirent des bénéfices énormes.

Il y a deux ans, l’activité du marché était compromise du fait de la crise sécuritaire et la peur a contraint de nombreux commerçants à fuir la zone.

Aujourd’hui, le marché de Djibasso est devenu un symbole de résilience et de solidarité pour une population déterminée.

Les voix se mêlent, les rires résonnent et dans chaque transaction l’espoir se lit sur chaque visage.

L’hommage revient aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), grâce à leur sacrifice la vie reprend.

On assiste à un retour progressif des clients et des commerçants.

Agence d’information du Burkina

