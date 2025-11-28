BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-

Koosin/Assemblée générale des professeurs des écoles de Djibasso : Une rencontre placée sous le signe de l’engagement

Djibasso, 27 nov. 2025 (AIB)-Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Djibasso, se sont réunis en assemblée générale, ce jeudi 27 novembre 2025, placée sous le signe de l’engagement. Les instructions officielles du ministère étaient au menu des échanges.

Le responsable de l’éducation non formelle, l’inspecteur Forazoun Saboué, a fait une lecture détaillée des textes relatifs à la rentrée scolaire pour une compréhension consensuelle.

Il a par ailleurs insisté sur la préparation régulière des cours, en ce qui concerne les adjoints, l’obligation est faite de viser les préparations par le directeur de l’école.

La gestion des devoirs et l’administration de deux devoirs par jour sont des recommandations formulées par les textes en la matière.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Djibasso, Pascal Coulibaly, a beaucoup insisté sur l’assiduité et la ponctualité des enseignants.

Il a pointé du doigt les récréations prolongées et les absences non justifiées, tout ceci impacte négativement sur le rendement scolaire toujours selon le CCEB.

Sur le plan administratif, l’inspecteur Yéda Bako, a rappelé aux directeurs d’écoles, la nécessité de désigner parmi les adjoints, un enseignant qui doit le suppléer en cas d’absence.

« Cette désignation doit être formalisée par une note de service qui est une continuité dans la gestion de l’école dont on a la charge », a-t-il dit.

L’inspecteur Jean Zoumba Traoré, a rappelé que l’approche pédagogique en vigueur demeure l’Approche pédagogique intégratrice (API), qui vise à une prise en compte globale de l’enfant dans sa dimension psychomotrice et psychosociale.

Les enseignants ont été donc invités à intégrer ces éléments dans leurs évaluations, afin de favoriser une formation complète des apprenants.

A cet effet, l’inspecteur Traoré, a annoncé la création de trois Zones d’encadrement pédagogique (ZEP) destinée à renforcer la formation continue des enseignants.

Pour ce faire, le CCEB, a instruit ses collaborateurs directs à plus d’engagement pour la formation des enseignants.

Des préoccupations et des informations soulevées ont eu des réponses satisfaisantes au cours de la rencontre.

Agence d’information du Burkina

MT/AC/HB/OO