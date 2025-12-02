Kongoussi : La police municipale redresse des élèves après leur refus de participer à la montée des couleurs

Kongoussi, 2 déc. 2025 (AIB)-Trente élèves de la classe de 2nde A4 du lycée municipal de Kongoussi, dont 21 filles et 9 garçons, ont été soumis hier lundi matin à des travaux d’intérêt général pour avoir manqué volontairement à la montée des couleurs nationales, a appris l’AIB auprès du chef d’établissement.

Selon le proviseur du lycée, Mahama Ouédraogo, l’effectif sanctionné comprend à la fois des retardataires et des élèves ayant volontairement refusé de participer à la cérémonie, alors même que c’était le tour de leur classe.

« Dès 8 h, ils ont été identifiés puis conduits à la base de la police municipale où ils ont effectué des travaux de nettoyage jusqu’à 12 h. Avant leur libération, les agents de la police municipale leur ont administré une séance de sensibilisation sur le civisme et le respect des symboles de la République », a-t-il ajouté.

Mahama Ouédraogo a assuré que cette mesure a produit un effet immédiat.

« Hier soir, ils ont tous participé à la descente des couleurs. Ce matin également, ils étaient présents. Même ce mardi soir, bien qu’ils ne soient pas concernés, ils ont participé à la descente. Donc, le message est passé », s’est-il réjoui.

L’administration a réaffirmé sa détermination à promouvoir la discipline et le civisme au sein de l’établissement, conformément aux orientations du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré qui considère le patriotisme, l’ordre et la discipline comme des valeurs cardinales.