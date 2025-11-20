BURKINA-KOMPIENGA-HUMANITAIRE-AGR-DON

Kompienga : Le CICR offre de la volaille a une cinquantaine de ménages pour renforcer leur autonomie financière

Pama, le 19 nov. 2025 (AIB)- Le Comité international de la croix rouge (CICR), a distribué, le mercredi 19 novembre 2025 à Pama, de la volaille et d’aliments pour volailles, à une cinquantaine de ménages vulnérables constitués de ménages hôtes et déplacés internes, dans le cadre du renforcement de leur autonomie financière.

Dans le cadre de son mandat humanitaire de protection et d’assistance aux personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence, le CICR, a distribué, ce mercredi 19 novembre 2025 à Pama, de la volaille et d’aliments pour volailles à une cinquantaine de ménage hôtes et ménages déplacés internes.

Selon le président du comité provincial de la croix rouge de la Kompienga, Thierry Onadja, cette activité s’inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaires des ménages vulnérables.

Il a indiqué qu’elle vise à autonomiser financièrement les ménages bénéficiaires dans un contexte où les activités économiques sont au ralenti dans la zone.

Pour Bandiba Koadima, bénéficiaire de secteur 2 de Pama, « Nous avons reçu une très bonne variété de volaille en plus des aliments pour volaille denrée très rare ici à Pama».

Elle a déclaré accroître la production afin de subvenir dignement à ses besoins.

«Nous plaidons pour l’augmentation du nombre de ménages bénéficiaire pour d’éventuelles distribution et surtout grand merci à la croix rouge, déclare», a soutenu Mme Koadima.

Les bénéficiaires ont été invités à faire bon usage de ce don afin que leurs activités génératrices de revenu soit renforcée.

Agence d’information du Burkina

AO/HB/OO