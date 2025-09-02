BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-BEPC-SPECIALE-SESSION

Kompienga/Education : 121 candidats en lice pour la session spéciale du BEPC 2025

Pama, le 2 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, a lancé, ce mardi 02 septembre 2025 à Pama, la session spéciale du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2025. 21 candidats de Pama et 100 de la Kompienga, ont composé pour la conquête du parchemin.

Pour une égalité de chance à tous les candidats, le gouvernement Burkinabè a permis aux candidats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la province de la Kompienga, dont la rentrée scolaire a débuté avec un léger retard de composer en session spéciale ce mardi 02 septembre 2025.

C’est à travers la première épreuve de dictée avec pour titre : « Les conseils d’un père », que le Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara, a lancé la session concomitamment dans les deux centres qui sont Pama et Kompienga.

Agence d’information du Burkina

AO/hb/oo