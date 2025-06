Sanmentenga/Redevabilité : Kima/Minoungou Solange rend compte de sa gestion aux forces vives de Kaya

Kaya, 30 mai 2025, (AIB) – La présidente de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Kaya, Kima/Minoungou Solange a rendu compte de sa gestion vendredi aux forces vives de sa collectivité locale au cours d’une journée de recevabilité tenue sous le thème « Résilience, sécurité et développement : engageons-nous pour un avenir radieux ».

Face aux forces vives de la commune de Kaya, la présidente de la délégation spéciale communale Kima/Minoungou Solange, a fait vendredi 30 mai 2025 à Kaya, un bilan de sa gestion des affaires publiques pour le compte de l’année 2024.

Cet exercice de de transparence, de participation citoyenne et de bonne gouvernance locale vise selon la PDS communale de Kaya, à informer les citoyens sur les actions menées, les ressources mobilisées, les résultats obtenus et les perspectives envisagées pour le développement durable de la collectivité territoriale.

En termes d’exécution budgétaire, gestion de 2024 la délation spéciale a mobilisé des recettes de 1 997 684 952 FCFA sur une prévision de 1 944 525 690 FCFA soit un taux d’exécution de 104,9%.

Quant aux dépenses, fonctionnement et investissement compris, le taux d’exécution est de 48,06%. Cette faible performance est justifiée selon les techniciens par le blocage ou le retard dans la mise en œuvre de projets structurants et les mesures gouvernementales de restriction relatives aux dépenses sur fond propre.

Des difficultés, la délégation spéciale communale de Kaya a relevé la persistance des actes d’incivisme dans la ville, se traduisant par des cas récurrents d’excès de vitesse et de non-respect du code de la route, mettant en danger la sécurité des usagers, l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement dans certains quartiers, malgré les actions de sensibilisation et l’incivisme fiscal.

La PDS a appelé les filles et fils de la commune de Kaya à un accompagnement assez particulier pour éradiquer l’incivisme, l’insuffisance d’hygiène et d’assainissement ainsi que d’autres fléaux dans la vie de la cité.

Elle a également invité les populations retournées à leurs villages d’origines à la solidarité et au patriotisme pour des actions endogènes en vue d’améliorer leurs conditions de vie en attendant la mobilisation de ressources nécessaires pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures socioéconomiques à leur profit.

Cette activité de redevabilité a été bien appréciée par les participants.

« C’est une bonne initiative que de rendre compte de la gestion de la chose publique. Je les encourage à persévérer pour plus de résultats en 2025 », a confié Minata Ouédraogo, une participante.

Le président du comité villageois de développement (CVD) de Koulogo, Assami Sawadogo, s’est dit satisfait des résultats présentés et a exhorté la délégation spéciale communale à accomplir ses engagements envers les populations.

« Nous sommes satisfaits du taux de réalisation. Nous avons aussi donné nos avis et formuler des recommandations pour une meilleure réalisation des perspectives», a expliqué le président communale de la coordination des associations de veille citoyenne, Yacouba Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

AIO/Bak