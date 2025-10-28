BURKINA-KENEDOUGOU-COOPERATION-TRANSFRONTALIERE

Kénédougou : Un cadre de concertation entre Burkinabé et Maliens pour une gestion apaisée des ressources naturelles transfrontalières

N’Dorola, 27 oct. 2025 (AIB)- La Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, a présidé, le jeudi 23 et le vendredi 24 octobre 2025, un cadre de concertation sur l’exploitation des ressources naturelles transfrontalières, réunissant les villages frontaliers de la commune de N’Dorola (Burkina Faso) et ceux de la commune de Koury (République du Mali).

Les travaux de ce cadre de concertation ont connu la présence du conseiller technique du gouverneur de la région du Guiriko, Souleymane Drabo, par ailleurs chargé de la gestion des conflits et d’une forte délégation malienne conduite par le premier vice-président de la commune de Koury, Ousmane Sanogo.

Ce cadre de dialogue multi-acteurs a réuni les autorités locales, les leaders communautaires et les acteurs de développement des deux pays autour de la gestion concertée des ressources naturelles partagées (eau, faune, pâturages, etc.).

Les participants ont échangé sur la prévention des conflits liés à leur exploitation, la promotion de la coopération transfrontalière et la consolidation de la cohésion sociale entre les populations frontalières.

Les villages concernés sont Diaramana et Koury côté malien, et Dein-Maïssara, Deina et Bangasso côté burkinabè.

Au terme des travaux, la PDS de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, s’est dite satisfaite de la qualité des échanges et du cadre de collaboration mis en place.

Elle a invité les acteurs des deux pays à poursuivre leurs efforts pour renforcer la coopération et atteindre les objectifs communs de développement durable.

De son côté, le chef de la délégation malienne, Ousmane Sanogo, a également exprimé sa satisfaction quant à l’esprit de fraternité et de compréhension mutuelle qui a marqué les échanges.

Il a salué l’initiative de la commune de N’Dorola et réaffirmé l’engagement de la commune de Koury à œuvrer, aux côtés de ses partenaires burkinabè, pour une gestion pacifique et durable des ressources naturelles partagées.

A noter que ce cadre a été rendu possible grâce au concours financier du Programme de développement Communautaire et de sécurité (PDCS- SKBOWA).

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo