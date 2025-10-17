BURKINA-CULTURE-SNC-PHASE-FINALE

Kénédougou/SNC 2026 : Les représentants de la région du Guiriko pour la phase finale connus

Orodara, le 16 oct. 2025 (AIB)-26 troupes artistiques représentants la région du Guiriko, ont rivalisé de talents les 14 et 15 octobre 2025 à Orodara, pour les phases éliminatoires régionales de la Semaine nationale de la culture (SNC), pour le compte du Guiriko. L’événement s’est tenu sous le patronage du ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré et le parrainage du PDG de Presta Sud Babali, Mahamadou Barry.

26 troupes artistiques, au total, venues des provinces du Kénédougou et du Tuy, ont rivalisé de talents les 14 et 15 octobre 2025 à Orodara, en orchestres, ballets, vedettes de la chanson traditionnelle, musique traditionnelle instrumentale, danse traditionnelle, chœurs populaires et slam.

A l’issue des compétitions, la province du Kénédougou s’est largement illustrée en dominant de presque toutes les catégories, à l’exception de la danse traditionnelle

Parmi les lauréats, la troupe Kantigui s’est imposée en musique traditionnelle instrumentale, l’ensemble artistique Sabarikagny de Drissa Diabaté a brillé dans la catégorie des vedettes de la chanson traditionnelle, Tchè Fila Boula s’est distinguée en slam, Fitini Koulekan a remporté la catégorie ballet, tandis que Lamogôya et Donko ont respectivement triomphé en chœur populaire et en création chorégraphique.

La troupe Kiensé du Tuy, quant à elle, a décroché la première place dans la catégorie danse traditionnelle, sauvant ainsi l’honneur de sa province.

Au total, 9 troupes ont obtenu leur ticket pour représenter la région du Guiriko à la phase finale de la SNC, prévue en avril 2026 à Bobo-Dioulasso.

La province du Houet, en tant que région autonome, n’a pas participé pas à ces phases éliminatoires.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo