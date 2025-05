BURKINA-KENEDOUGOU-CULTURE

Kénédougou/Sangaba 2025 : « Une source vivifiante de cohésion sociale entre les filles et fils de Samorogouan », ministre.

Orodara, 18 mai 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, a déclaré, le samedi 17 mai 2025 à Samorogouan, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou, que la fête coutumière dénommée « Sangaba » qui signifie grandes funérailles, est une source vivifiante de cohésion sociale entre les filles et fils de Samorogouan.

Sangaba qui signifie ‘’grandes funérailles’’, est une fête coutumière qui est célébrée chaque année à Samorogouan pour souhaiter le repos éternel aux morts mais aussi qui annonce le début des travaux champêtres.

Les rideaux sont tombés sur l’édition 2025 de la « Sangaba » dans l’après-midi du samedi 17 mai 2025, sous le thème : « Culture et tradition dans un élan de cohésion sociale ».

Selon le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, parrain de la cérémonie, cette fête coutumière est une source vivifiante de cohésion sociale et constitue un vœu sacré de bonnes récoltes pour la saison humide qui commence.

Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux forces vives de Samorogouan pour l’avoir associé à l’organisation de cette manifestation culturelle.

Mathias Traoré, a invité les populations à faire de cette fête une opportunité pour renforcer les engagements de leur culture à travers des actions telles que la formation des jeunes sur les pratiques ancestrales, la documentation de leurs rites et la valorisation de leurs expériences artistiques.

A en croire, le président du comité d’organisation, Daouda Traoré, la « Sangaba » est une réponse à l’appel de leurs ancêtres, leur manière de dire au monde d’où ils viennent.

Toutefois, il s’est réjoui de la forte mobilisation de la population de Samorogouan autour de cette fête coutumière.

Daouda Traoré, a soumis quelques doléances au ministre Traoré de la part de la population de la commune de Samorogouan.

Il s’agit de la réhabilitation des routes Banzon-Samorogouan, Samorogouan-Sindou, l’ouverture du centre médical de Samorogouan, l’érection d’un centre culturel et l’amélioration de la couverture téléphonique.

De l’avis du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Samorogouan, Kongna Zoumana Traoré, l’organisation de cette manifestation culturelle dans le contexte actuel, est un signe de résilience, de cohésion sociale et de vivre-ensemble.

« Cela renforce la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et du gouvernement de consacrer le 15 mai de chaque année à la journée des coutumes et traditions afin de réaffirmer la laïcité de l’Etat, d’offrir un cadre officiel pour promouvoir les coutumes et traditions et de susciter la communication entre les populations », a-t-il souligné.

Les notables de Samorogouan ont fait un don de vivres (maïs) aux Forces de défense et de sécurité (FDS), en guise de soutien dans leurs missions de sécurisation du territoire.

Un défilé des femmes de Kourouma et de la Diaspora a mis fin à la cérémonie.

