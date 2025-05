BURKINA-KENEDOUGOU-SANTE-JOURNEE-EXCELLENCE

Kénédougou : Le district sanitaire de N’dorola célèbre sa journée de l’excellence

Orodara, le 23 mai 2025 (AIB)-La quatrième édition de la journée de l’excellence du district sanitaire de N’dorola, s’est tenue, le jeudi 22 mai 2025. La cérémonie était placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, représenté par la Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo.

Les organisateurs ont récompensé les formations sanitaires méritantes, les Comité de gestion (COGES) et les agents communautaires à travers une remise d'attestations et de lettres de félicitation.

Les organisateurs ont récompensé les formations sanitaires méritantes, les Comité de gestion (COGES) et les agents communautaires à travers une remise d’attestations et de lettres de félicitation.

20 prix ont été attribués à 9 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS).

Les résultats ont placé le CSPS Bangasso en 1ere place suivi de Kodona et de KoKoro respectivement en 2e et 3e position.

Selon le médecin chef du district (MCD) sanitaire de N’dorola, Dr Arnaud Antime Ki, la reconnaissance du mérite est une nécessité de la gestion participative.

«Elle inculpe aux agents les réflexes de bonnes habitudes, de conscience professionnelle et d’engagement à la mise en œuvre harmonieuse des règles et procédures qui aboutissent à la bonne gouvernance dans le système de santé», a-t-il indiqué.

M. Ki a déclaré que l’institution d’une journée d’excellence offre annuellement l’occasion de se retrouver et de réaffirmer l’ambition de construire un système de santé performant, résilient et efficace au service des vaillantes populations.

Il a rappelé que cette journée vise à susciter l’amour de la pratique et de la culture de l’excellence par les agents de santé du district de N’dorola dans les différents lieux de travail mais aussi favoriser la cohésion sociale entre ces agents.

La PDS de N’dorola, Fatoumata Ouédraogo, a rendu un vibrant hommage aux agents de santé qui s’évertuent parfois dans les zones difficilement accessibles pour prodiguer des soins de qualité malgré le contexte d’insécurité que nous vivons.

Aux différents lauréats, elle leur a adressés ses encouragements et félicitations et les a exhortés à maintenir cette culture du travail et de l’excellence.

«Un bon agent de santé c’est celui qui sait accueillir, écouter, communiquer et en plus prodiguer des soins selon les normes, les règles et les procédures sans discrimination aucune», a ajouté Mme. Ouédraogo.

La PDS a invité les agents de santé à donner le meilleur d’eux – même dans l’offre de soins et à se départir de toutes pratiques et comportements qui n’honorent pas leurs métiers.

Le représentant des agents, Yacouba Soulama, a exprimé leur gratitude et reconnaissance aux autorités sanitaires de N’dorola pour l’organisation de cette journée de l’excellence à leur profit et se sont engagés à mieux travailler pour améliorer le système de santé dans le district.

