BURKINA-KENEDOUGOU-SANTE-SENSIBILISATION-CARFO

Kénédougou : La CARFO sensibilise les agents publics sur la prise en charge des accidents de travail

Orodara, 19 sept. 2025 (AIB)- Une mission de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), conduite par le chef de service prévention des risques professionnels, Jean Didier Sawadogo, a échangé, le jeudi 18 septembre 2025 à Orodara, avec les agents publics de la province du Kénédougou, sur la problématique de la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles.

La rencontre de sensibilisation tenue le jeudi 18 septembre 2025 à Orodara, visait à informer les agents publics sur les mécanismes de couverture prévus par la CARFO en cas d’accident ou de maladie liés à leur activité professionnelle.

Selon le chef de service prévention des risques professionnels, Jean Didier Sawadogo, l’objectif de cette mission est de prévenir les risques professionnels dans les différents milieux de travail et sensibiliser les agents publics sur leurs droits à la prise en charge.

« Nous avons constaté que beaucoup d’agents ne disposent pas de l’information. Certains, après un accident de travail ou en cas de maladie professionnelle, ont dû s’endetter pour se soigner, alors même qu’un régime fonctionnel existe à la CARFO pour les accompagner », a-t-il déploré.

Il a insisté sur la nécessité pour les responsables administratifs de relayer cette information auprès de leurs collaborateurs afin de réduire les impacts socio-économiques des risques professionnels.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo