BURKINA KENEDOUGOU – ASSAINISSEMENT

Kénédougou/Journée d’engagement patriotique : La gouverneure du Guiriko lance une opération de salubrité

Orodara, 19 oct. 2025 (AIB)- La gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, a lancé, le mercredi 15 octobre 2025 à Orodara, une opération de salubrité publique.

Munie de gants et de pelle, la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, accompagnée des autorités administratives locales, a donné l’exemple de l’opération de salubrité, le mercredi 15 octobre 2025, en chargeant un tricycle d’ordures sur un site d’évacuation de déchets de la ville de Orodara.

Un geste fort qui vise à sensibiliser les populations sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement dans leurs cadres de vie.

« La santé et le bien-être des populations passent aussi par l’assainissement. Assainir nos cadres de vie, nos lieux de travail et notre entourage est un acte patriotique », a déclaré la première responsable de la région, appelant à une prise de conscience collective.

Elle a en outre invité les habitants du Kénédougou, à raviver leur engagement citoyen et patriotique, en adhérant pleinement à la vision du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, dont l’appel à la refondation nationale se veut inclusif et fédérateur.

En rappel, cette activité s’inscrit dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo