BURKINA-KENEDOUGOU-EDUCATION

Kénédougou/Education : Le CCEB de Banzon appelle à une mobilisation pour une rentrée scolaire réussie.

Orodara, 7 oct. 2025 (AIB)- Le Chef de la circonscription d’éducation de Base de Banzon (CCEB), Jean Ernest Sanon, a présidé, le lundi 06 octobre 2025, une assemblée générale des enseignants relevant de sa circonscription. Il a appelé ses collaborateurs à se mobiliser pour une rentrée scolaire réussie.

Les enseignants de la circonscription d’éducation de Base de Banzon, se sont réunis en assemblée générale, le lundi 06 octobre 2025, autour du Chef de ladite circonscription, Jean Ernest Sanon.

Cette rencontre avait pour objectif de rappeler les priorités éducatives de l’année scolaire 2025-2026.

La lecture commentée des instructions officielles de la rentrée, le bilan des réformes éducatives en cours et la programmation des activités pédagogiques, entre autres, étaient à l’ordre du jour.

Après avoir souhaité une bonne rentrée scolaire à tous les acteurs relevant de sa circonscription, le CCEB Sanon, a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble du personnel enseignant pour son engagement.

Il a insisté sur la solidarité, la santé et le professionnalisme, indispensables à une année scolaire fructueuse.

Jean Ernest Sanon, a par ailleurs, réaffirmé sa confiance quant à la réussite des réformes éducatives au sein de la CEB de Banzon.

Les échanges ont été marqués par des questions-réponses qui ont permis d’éclaircir les différents points soumis à discussion.

Enfin, l’inspecteur Sanon, a félicité les enseignants pour leur disponibilité et les a encouragés à redoubler d’efforts afin d’atteindre les objectifs fixés qui sont, un taux de réussite provincial de 100 % et régional de 95 % tout en invitant tout un chacun à travailler main dans la main pour une année scolaire 2025-2026 réussie.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo