BURKINA-KENEDOUGOU-PASSATION-SERVICE

Kénédougou/Direction provinciale en charge de l’Education primaire : Faustin Sanou inscrit son mandat sous le signe de la continuité

Orodara, le 30 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a installé, ce jeudi 30 octobre 2025 à Orodara, le nouveau directeur provincial en charge de l’Education primaire du Kénédougou, l’inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, Faustin Sanou. Il a placé son mandat sous le signe de la continuité et de la collaboration.

Nommé en conseil des ministres du 9 octobre 2025, l’inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, Faustin Sanou, prend désormais les rênes de la direction provinciale, ce jeudi 30 octobre 2025 à Orodara. Il succède à Pié Coulibaly, qui aura passé trois années à la tête de cette structure éducative.

L’ancien directeur provincial, Pié Coulibaly, a dressé le bilan de son mandat, marqué par un contexte sécuritaire difficile.

Malgré les défis, il a salué les efforts des acteurs de l’éducation qui ont su faire du Kénédougou un bastion de l’excellence scolaire.

« Si l’excellence est un devoir pour nos guerriers de l’éducation, la reconnaissance de leur mérite demeure aussi un devoir pour l’administration scolaire et générale », a déclaré M. Coulibay, avant de présenter ses excuses à toute personne qu’il aurait pu offenser durant sa mission.

Pour sa part, le nouveau directeur provincial, Faustin Sanou, a placé son mandat sous le signe de la continuité et de la collaboration.

Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur, tout en comptant sur la contribution de l’ensemble des acteurs éducatifs pour relever les défis du secteur dans la province.

Le directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, Soilliou Karantao, ainsi que le Haut-commissaire du Kénédougou, Saïdou Sakira, ont félicité les deux responsables.

Ils ont encouragé Pié Coulibaly, pour le travail abattu et ont souhaité plein succès à Faustin Sanou dans ses nouvelles fonctions.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo